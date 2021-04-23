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【2021母親節】給媽媽打造巧有feel低脂美食　買飛利浦氣炸鍋送LC陶瓷花形盤

休閒消費 09:58 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

飛利浦母親節推新產品優惠，買部分產品型號送LC陶瓷花形盤。(相片：飛利浦)

母親節將至，各位孝順子女正苦惱該如何報答媽媽，實際一點可買小型家電，等媽媽為家人準備三餐時可以更輕鬆。飛利浦在母親節推出各款新產品及優惠大放送，現精選兩款廚房好幫手予讀者。

Airfryer Premium健康空氣炸鍋（白色，$1,998、粉紅色$1,698）

想讓一家人享受香脆美食的同時，減少攝取油脂，飛利浦此健康空氣炸鍋就是不二法門。它以專利Rapid  Air高速空氣循環技術及脂肪脫離技術，配合獨特海星形旋風鍋底，創造旋風級熱空氣氣流，均勻加熱食材，只需小量油甚至不用油，就可以煮出外脆內嫩的美食，相比油炸食物，脂肪含量減少高達90%，更可以去除高達50%肉類本身的脂肪。加上可以烤、焗、煮、炸、煎，十八般武藝，而且用上優質食品級塗層，媽媽可以安心大展身手。

Airfryer Premium健康空氣炸鍋（白色，$1,998、粉紅色$1,698）。(相片：飛利浦)

母親節特別優惠：現凡購買Airfryer Premium健康空氣炸鍋HD9743/61，即可獲贈食譜、Airfryer健康空氣炸鍋烘焗套裝（價值$248）及Le Creuset 陶瓷花形盤（顏色隨機）價值$328一份。

All-in-One智能萬用鍋（$1,898）

為了準備全家飯菜，媽媽經常要在廚房花上一整天。不想媽媽如此辛苦，此智能萬用鍋配備雙重控溫技術，準確檢測鍋內的溫度和智能調節鍋內的溫度和壓力，確保不同的食材煮得恰到好處。只需放入材料，就可全權交給萬用鍋處理，不用睇火、不怕乾水，憑6款壓力烹調模式和7款多功能烹調模式，煮出多元化美食，即使是對美食最有要求的媽媽，也會讚不絕口。

All-in-One智能萬用鍋（$1,898）。(相片：飛利浦)

母親節特別優惠：現可以$1,598優惠價購買All-in-One智能萬用鍋HD2145/62，並可獲贈食譜乙本、不銹鋼專用內鍋一個(價值$200)及Le Creuset陶瓷花形盤（顏色隨機）價值$328一份。

想了解更多Philips母親節優惠，可瀏覽網址

記者：周美好

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