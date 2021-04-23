【DSE2021】文憑試今開考首科視藝考試　有考生昨突收通知須轉試場感「嚇親」

▲ 中學文憑試今日（23日）開考，首日舉行視覺藝術科考試。(梁偉榮攝)

中學文憑試（DSE）今日（23日）開考，首日舉行視覺藝術科考試。考評局昨表示，原本為試場的屯門青松侯寶垣中學因有學生屬密切接觸者，今日暫停於用作文憑試試場，48名受影響的視藝科考生，轉往同區的屯門官立中學的試場應考。

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今早7時半於屯門官立中學試場開放前，已有數名考生在門外等候。考生在進入考場前要量體溫及提交健康申報表，他們先在室外等候，再分批進入考場。

居天水圍的文同學今早約6時45分已到達試場外，她說昨午4點多收到電郵及電話短訊（SMS）通知要轉考試場地，感到驚訝，因沒有預計過有關情況。文同學說，早前曾到過原定試場探路，但轉試場的安排倉促，今早就由爸爸載她到試場。

有同學選擇搭的士前往考場。同樣住天水圍的余同學就說心情緊張，

原本試場於友愛邨附近，本來有少少顧慮，聽到要轉試場的消息時感到開心。

但她表示，對最後仍要到屯門考試感少許失望，而她最終因為不認路而要乘的士赴考。

由父親載到試場的邱同學則指，聽到要轉試場時「有啲嚇親」，之前打算考試前探路，但因昨下午臨時收到通知而作罷。她又說心情緊張，

之前在學校考過模擬考試，但正式考試感覺很不一樣，都會驚。

另一名考生鄭同學今早怕遲到亦「飛的」赴考，他認為轉換試場安排倉促，考評局現時以電郵及電話短訊通知，考生未必能夠即時察覺，若當局逐個考生致電通知會更好，考生一定會留意到。不過，其學校老師收到轉試場通知後也有提醒同學，而他本身做好準備，考試心情不算緊張。

考評局昨日表示，屯門青松侯寶垣中學的試場因有學生屬密切接觸者，學校安排校舍進行清潔消毒，因此該校於今日視覺藝術科考試，暫停用作文憑試試場，該試場將由明日（24日）起再用作試場。

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記者：黃悅晴