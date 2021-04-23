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【兩台大戰】張繼聰或重返TVB拍劇　傳天后謝安琪加盟ViuTV做一姐

娛樂 10:13 2021/04/23

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傳張繼聰或重返TVB，並與有意加盟ViuTV的太太謝安琪打對台。

TVB和ViuTV的電視大戰引起廣大觀眾關注，兩台亦不斷招兵買馬，被TVB「解封」的張繼聰繼早前上《勁歌金曲》錄影後，近日為宣傳電影《總是有愛在隔離》亮相《開心大綜藝》，似乎有可能重返TVB。

不過張繼聰的太太謝安琪（Kay）自與麥浚龍（Juno）結束合作後，有指Kay成為ViuTV的目標，除有意招攬謝安琪為旗下的歌手一姐外，更計劃開劇讓她當女一。不過如果成事，張繼聰與謝安琪兩夫妻便要打對台。

【星二代學校】張繼聰謝安琪細女天生可愛鬈髮　擺甫士鬼馬影學生相讀英基幼稚園

（TVB截圖）

ViuTV招攬謝安琪

相隔4年後，張繼聰最近再度上TVB錄影《勁歌金曲》及《開心大綜藝》，令人猜測他有意重返TVB。

至於張繼聰的太太謝安琪則被指正與ViuTV商討加盟一事，已於今年1月回復自由身的Kay或會成ViuTV的「姊妹公司」大國文化的一姐，而且有機會於5年後再當女一拍劇。

【兩台大戰】曾志偉打人情牌召舊將返TVB　劉江回巢任《好聲好戲》導師

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ViuTV製作部副總裁金廣誠向傳媒承認有意找Kay合作，透露有節目想接洽她合作，且公司的大門長期打開，歡迎任何藝人一起加入，甚至並不排除將來與張繼聰合作的可能。

對於與太太「打對台」一事，張繼聰的經理人回應傳媒指：「只要太太開心便支持，現時兩台都很開放，大家也可自由兩邊走。」他又表示不排除回TVB拍劇的可能，惟今年的電影檔期已排滿，並感謝大家給予他演出機會。

同場加映：C君專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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