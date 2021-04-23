【新冠肺炎】新增2間食肆曾有確診者到訪　染疫幼稚園老師曾到天后坐忘吃飯

▲ 新增2間食肆曾有確診者到訪

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（22日）新增14宗確診個案，包括12宗輸入個案及2宗源頭不明本地個案。其中一名源頭不明本地個案患者為31歲綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）女教師，足跡遍港九新界。

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增2間食肆曾有確診人士到訪。食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

屯門 良景廣場 祥景茶餐廳（20/04/2021 #11708）

天后 電氣道127號 坐忘（18/04/2021 #11711）

31歲源頭不明個案女子（編號#11711）居住於將軍澳新寶城第4座，於綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）擔教師。她於4月20日發病，出現發燒及咳嗽症狀，並到私家診所求醫，獲轉介至將軍澳醫院，病毒檢測呈陽性。患者有接受定期檢測，對上一次陰性結果於4月9日。她最後上班日期為4月20日，當日曾於接待處工作，並為兩班K3上課約半小時，30名學生及數名職員需檢疫。

在潛伏期，她曾於4月18日到天后坐忘Camper's用膳。發病當日，她曾到坑口村朋友家中食飯，約5至6人要隔離檢疫；翌日（21日）她曾到訪坑口新寶城商場。另外，她於4月9日到觀塘Pole Beat Gallery做瑜珈；4月10日及11日到訪灣仔會展緍紗展。4月16日到過坑口Physical健身，較早前亦到過將軍澳中心Bioscreen美容。

另一宗源頭不明個案為一名19歲男子（編號#11708），他主要於葵涌貨櫃1號、2號及5號碼頭外圍工作，為一名理貨員。該患者居住於屯門田景路23號新圍苑新碧閣，於4月22日確診，4月20日曾光顧良景廣場祥景茶餐廳。

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責任編輯：羅嘉欣