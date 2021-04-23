【經典廣東歌】時代廣場100首不能不聽的廣東歌展覽　10位歌手首辦商場Silent Concert【內附時間表】

廣東歌在全球華人社群中，一向佔有重要席位。不論大家喜歡與否，無可否認有巨大的凝聚力。世界在轉化，香港樂壇亦然。為了發掘和栽培更多華語音樂市場的人才成為專業音樂人，以及提升香港音樂的商業及文化價值，音樂人陳詠謙與 Sunny Idea合作推出「Shuffle & Repeat」，並聯同時代廣場由即日起舉辦音樂企劃《廣東歌101》，透過《廣東歌之過去、現在與將來》多媒體展覽、10場Silent Concert、填詞及作曲工作坊、主題講座和交流會等，為廣東歌寫下歷史篇章，期待一首廣東歌的誕生。

▲ 許廷鏗剛完成首場Silent Concert。（時代廣場提供）

第一期展覽《100首不能不聽的廣東歌》為期40天，每10天展板內容將展示從80年代至2010年代各個年代的25首廣東歌，100首歌由多個音樂單位等人所推薦。每首歌曲的展板將附有投票箱，讓大眾挑選他們心中認為最不能錯過的廣東歌。

10場Silent Concert的表演歌手包括許廷鏗、衛蘭、AGA、曾比特、林奕匡、馮允謙、吳業坤、洪嘉豪、陳蕾、岑寧兒及Serrini，亦會即場演唱最能代表該年代的廣東歌。作為香港首個商場舉辦Silent Concert，入場人士可戴上無線耳機，感覺歌手們就在自己耳邊唱歌，無論身處哪一個位置，全場觀眾所聽到的都是同一條音源，而時代廣場亦會於商場大電視、Facebook及Instagram專頁上作直播分享，讓更多人能感受廣東歌的「原音」力量。

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另一方面，大會亦邀請到了說故事平台StoryTeller，配合是次展覽，創作出名為《時代搖籃曲》的音樂故事，故事分為4章，以不同年代中與廣東歌的故事作為藍本，期望引起大眾的共鳴。

100首不能不聽的廣東歌展覽

日期：即日 ‑ 5月31日（10am-10pm）

地點：時代廣場 5/F

Silent Concerts時間表

衛蘭 5月2日（3pm-3:30pm）

洪嘉豪 5月8日（3pm-3:30pm）

林奕匡 5月12日（7:30pm-8pm）

AGA及曾比特 5月15日（3pm-3:30pm）

馮允謙 5月22日（3pm-3:30pm）

陳蕾 6月1日（7:30pm-8pm）

Serrini 6月5日（3pm-3:30pm）

岑寧兒 6月12日（3pm-3:30pm）

吳業坤 6月19日（3pm-3:30pm）

參加方法：於時代廣場以電子消費滿$500(最多可累積兩張在該《Silent Concert》開始前7天內於不同商戶之單據)，並在時代廣場eShop以$100購買電子活動券，即可換領指定《Silent Concert》活動名額乙個及$100時代廣場禮品卡乙張。

記者：李越樺