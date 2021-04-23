【生命鬥士】1歲信信離開NICU轉回普通病房　胃喉延伸至十二指腸幫助吸收

▲ 1歲信信離開NICU轉回普通病房，胃喉延伸至十二指腸幫助吸收。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信接受換肝手術後至今逾2個月多，情況普遍穩定，時有起伏，4月中因橫膈膜升高令肺部出現壓力，需要轉回新生兒深切治療部（NICU），媽媽昨日（22日）帶來好消息，信信再度轉回普通病房，媽媽感到非常興奮，「日日見你陪住你喇。」

▲ 信信離開NICU，心情大靚。（救救小心 - 肝 Facebook）

媽媽昨日（22日）於facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖指，信信在3日前從新生兒深切治療部（NICU）轉回普通病房。父母與兒科醫生及移植科醫生見面，並講解未來將進行的醫療程序。醫生指，為改善信信胃酸倒流的問題，避免再次「濁親」以致血氧急跌、出現「肺炎肺花」，需要將胃喉延伸至十二指腸位置，嘗試幫助信信吸收。嘗試後，醫生再決定下一步治療。媽媽因可以日日探望信信而興奮，更表示，

加油呀豬仔，媽媽等緊你變大隻仔﹗

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信信於4月中因落奶時突然濁親，血氧低至60幾%，正常人的血氧是由95%至100%不等，情況轉差。信信需要轉回NICU，讓醫護密切觀察。當時父母甚為擔憂，

唔好再嚇媽媽爸爸，媽媽心臟小，心血都好少，承受唔住大打擊……你乖乖豬快啲甩到條氣轉到房，媽媽爸爸就可以再日日探你，你乖乖聽姑娘話聽醫生話。

▲ 信信早前需吸入一些純氧，希望可泵漲肺部，情況有改善。（救救小心 - 肝 Facebook）

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責任編輯：王明芳