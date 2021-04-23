【電視大戰】 亞視開網劇林文龍出面要人　麥明詩復出演《天與地》監製新劇

▲ 麥明詩將復出拍劇。

「十優港姐」麥明詩 （Louisa）19年底重投律師界，全職任跨國公司商業顧問，並跟TVB改簽一年一騷的新約，雖然多次傳復出拍劇，但依然不為所動，今日有傳媒報導亞視將斥資開拍網劇，並落實邀到麥明詩出山演出。

麥明詩本身是英國劍橋大學法律系畢業，不過參選港姐後便入娛樂圈，至一年半前毅然放下明星身份，全職加入著名跨國顧問公司任商業顧問。

▲ 麥明詩雖已淡出幕前，依受人關注。（取自IG）

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被《天地與》監製打動

不過麥明詩依然活躍社交平台，而其戀情及生活動向依然受媒體關注。

近日有指由林文龍任香港區副總裁的亞洲心動娛樂（AMM），將會開拍30集時裝愛情劇，並由《金枝欲孽》、《天與地》知名監製戚其義領軍製作，演出班底有黃又南、麥子樂、林耀聲、陳雅麗、黎紀君、黃德斌等。

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為增加聲勢，有指林文龍親自出面向TVB高層樂易玲要人，成功邀到麥明詩復出參演此劇。由於今次亞視開拍的為網劇，不屬免費電視台製作，TVB考慮到並非正面競爭，故亦大方放人，但要求讓TVB其他藝人也要參予，增加曝光率，其中19年港姐亞軍兼最上鏡小姐王菲就有份演出。

麥明詩：請假拍劇

監製戚其義向傳媒承認已邀請麥明詩復出，並指邀請過程不難，有合理價錢便可以，但片酬多少就是公司決定。

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▲ 林文龍（左）現任亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁。

至於麥明詩亦回覆一直很欣賞戚其義，今次她也是一邊拍劇，一邊繼續上班，在工餘時間可繼續演戲此興趣，監製亦承諾在一個月內拍完，讓她可以請假拍攝。

同場加映：李佳芯訪問