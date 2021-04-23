【新冠肺炎】消息：今日新增約10宗確診個案　包括一宗不明源頭本地個案

▲ 消息指今日新增約10宗確診個案，包括一宗不明源頭本地個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，今日（23日）新增約10宗確診個案，包括一宗不明源頭病例，醫管局及衞生防護中心下午設疫情記者會，交代最新情況。

昨日（22日）新增14宗確診個案，其中2宗源頭不明個案，包括一名31歲女教師，她最後上班日期為4月20日，當日曾於接待處工作，並為兩班K3上課約半小時，有關學生需檢疫。詳情即看：【下一頁】

另一宗源頭不明個案涉及一名19歲男子，他主要於葵涌貨櫃1號、2號及5號碼頭外圍工作，是一名理貨員，居住於屯門田景路 23 號新圍苑新碧閣，潛伏期間曾到過屯門市廣場等地方。詳情即看：【下一頁】

DSE開考，即看試場防疫指引：

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因昨錄30宗初步確診，數字急飈，且遍布不同地區及無關連，均由華大基因同日檢出，衞生防護中心昨認為事件不尋常；港大微生物學系講座教授袁國勇昨到場視察後指，估計有1至2個陽性樣本污染另外28個樣本，致出現假陽性。詳情即看：【下一頁】

另外，16歲至29歲今早9時起預約打針，接種復必泰疫苗的最低年齡為16歲；接種科興疫苗的最低年齡為18歲，醫管局亦增加至21間普通科門診為市民接種。詳情即看：【下一頁】

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

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記者：郭詩詩