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【勁歌金曲】何雁詩被陳海琪狠批爆喊　唱歌節目變批鬥大會網民反應兩極

娛樂 10:41 2021/04/23

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何雁詩淚灑《勁歌金曲》。

曾志偉入TVB後大展拳腳，更立即展現強勁的人際關係，成功與3大唱片公司破冰，同時並推出連串綜藝節目，包括把《勁歌金曲》改革，由Eric Kwok、糖妹及涂毓麟當主持，重新調回黃金時段播出撼對台《Chill Club 推介榜》。

《勁歌金曲》亦加入點評環節，每集都邀請歌手唱新歌，再由20位「音樂選民」評論。可是在最新一集的《勁歌金曲》錄影，DJ陳海琪毫不留情地尖酸批評，該集唱新歌的嘉賓洪卓立和何雁詩尷尬難堪。

何雁詩任《勁歌金曲》。

何雁詩當場爆喊

在即將播出的新一集《勁歌金曲》內，由洪卓立、何雁詩及吳若希唱新歌，當洪卓立唱《你那邊好嗎？》後，任「音樂選民」的陳海琪當眾批評指：「你不需要那麼慘地唱，首歌是充滿希望。」並叫洪卓立去找宮崎駿的藍天，令對方呆立當場。

到何雁詩唱新歌《灰夠》後，更被陳海琪大彈，被批評得體無完膚的何雁詩更當場爆喊。

當晚錄影後，何雁詩就在IG留言指希望更多機會唱現場，似為被批評後自勉。

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網民反應兩極

此集《勁歌金曲》未播出只出了預告，不過網民已有兩極反應，一方覺得歌手就是要接受批評。但另一方覺得《勁歌金曲》並非《聲夢傳奇》一類選透節目，當場批評嘉賓的做法有欠尊重，並不恰當，同時此家長式訓話令人反感，有為製造話題擺歌手上枱的感覺。

此外有網民質疑雖然陳海琪是資深DJ，但是否有足夠的專業樂理知識即場作評論。

至於陳海琪回應媒體表示自己只是講真話，坦言很多人不能夠接受真話，而令講真話的她亦冒不少風險。

同場加映：Gin Lee訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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