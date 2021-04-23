尖沙咀碼頭對出海面發現浮屍 警證實為居石硤尾邨67歲失蹤男
社會 10:50 2021/04/23
67歲男子陳元拔於周一（19日）晚上離開其位於石硤尾邨的住所後便告失蹤，其家人於2天後向警方報案。警方指，今早6時許接報，有人在尖沙咀梳士巴利道對開約100米海面發現有人形物體漂浮，到場後發現為失蹤男子陳元拔，現場證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，SUBJ死因有待驗屍後確定。
陳元拔身高約1.76米，體重約63公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿深藍色外套、淺藍色長褲、深色鞋及攜有一個深色背包。
警方指，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 8038或9020 6542或電郵至rmpu-kw@police.gov.hk與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
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責任編輯：陳子謙