【入屋劫案】兇徒凌晨入屋行劫女戶主床上勒頸　事主哭求：留返條命俾我見個阿女

▲ 馬鞍山恆安邨今日（23日）凌晨發生一宗入屋行劫案。

馬鞍山恆安邨今日（23日）凌晨發生一宗入屋行劫案。今晨1時許恆江樓一單位一名36歲姓江女戶主在家中熟睡時，突有一名男子衝入單位並對女戶主施襲，以手掐住女戶主頸部並將她的頭部撞向牆壁。據報女戶主遇襲時一度被壓於床，頸部遭賊人掐住難以發聲，一度哭求稱「留返條命俾我見個阿女」。男子於單位內搜掠後逃去，女戶主及後報警求助。

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女事主事發後於fb發交代事發經過，今晨熟睡時突然有人跳上心口騎住她，並用雙手箍住她約半小時，不讓她發出聲響，再用布塞住她口，另外一隻手則除褲鏈，賊人聲稱「我淨係劫財」。她其後向賊人求饒：

我咩都可以俾晒你，求你可唔可以放過我條狗命，留返條命俾我去美國見我個女一面。

賊人明言，會知道事主一定報警，不容見他容貌，然後將事主蒙面，事主其後聽到大門「澎」一聲，其後報警和向其他親友求救，又指現時處境很危險，要盡快回美國。

警方接報趕至現場，一度封鎖大廈出入口追捕賊人惜未有發現，經初步點算財物後發現未有貴重品損失，惟一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡疑被賊人奪去。女事主頭及頸部受傷，及後由另一女性友人陪同由救護車送威爾斯親王醫院治理。案件暫列作爆竊，交由沙田警區刑事調查隊第9隊跟進。警方正追緝一名中等身材並蓄短髮的男子，案發時身穿深色上衣及藍色短褲。

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責任編輯：陳子謙