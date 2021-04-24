【減肥大作戰】由肥仔逆襲成男神Oppa　盤點8個「整容級減肥」韓國男星

▲ 由肥仔逆襲成男神Oppa，盤點8個「整容級減肥」韓國男星。

韓國演藝圈盛產靚仔男神Oppa，除了外表高大帥氣，更有傲人身材，結實腹肌，迷倒一大班少女粉絲。不過並非所有男神天生就擁有完美體態，部分更加是肥仔，全靠努力減肥才蛻變成男神，減肥前後的驚人變化，讓人不禁想起「肥仔都是潛力股」這句話。

朴寶劍

現年27歲的朴寶劍憑著帥氣高挑的外形及多套韓劇中亮眼的表現迅速走紅。目前他正在服兵役當中，他入伍前與孔劉合拍的電影《複製人徐福》最近就在香港上映。不過，原來朴寶劍成為男神前，亦有過「黑歷史」。

他曾被翻出舊照，讀書時期的他身型偏肥，臉部肥嘟嘟，後來因長高和做運動才擊退baby fat，練成如今的好身材。自認為食的他，為了在鏡頭前維持好體態，亦付出了不少努力，他在入伍前主演了Netflix韓劇《青春紀錄》，為了演好劇集中模特兒的角色，他更嚴格控制飲食，劇中可見他確實消瘦不少。

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李棟旭

2016年的韓劇《鬼怪》是不少劇迷心中的經典，飾演「陰間使者」的李棟旭更因獨特魅力而人氣急升。擁有1.84米身高的他一向以fit爆身形示人，結實的腹肌迷倒不少女粉絲。

不過早前有網民找到李棟旭2002年出演韓劇《人魚公主》的照片，相中可見他身材臃腫，面型圓潤，對比現在的他，可謂判若兩人。早年，他曾在綜藝節目表示，參軍期間體重飆升至86公斤，當時在軍隊更獲得「白豬」的外號，後來他決心減肥，才蛻變成今日的男神。

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姜河那

姜河那出演韓劇《山茶花開時》後人氣再度攀升，更憑著劇中精湛演技奪得「百想藝術大賞」視帝獎座。不過，原來姜河那童年時期也是肥仔一名，他中學時體重高達200磅，因而經常被同學取笑、排擠，曾經有同學吃掉他的便當，並在飯盒留下寫有「吃了會變胖，我替你吃掉了」的字條。自此姜河那下定決心減肥，最終成功減走約66磅，逆襲成男神。

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燦烈@EXO

男團EXO成員燦烈，雖然早前被爆出劈腿醜聞，但人氣依然不減。身為組合的Rapper，他擁有一把低沉嗓音，同時亦有著出眾外貌和招牌陽光笑容。原來小時候的他亦是一個肥仔，童年舊照中的他，全身肥嘟嘟，戴着眼鏡，後來他慢慢長大，肥肉消失不見，身材亦變得高挑。

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Xiumin@EXO

同為EXO成員的Xiumin，擁有一副「童顏」，卻是隊內的老大。他小時候也是個肥仔，戴著眼鏡，有著圓圓的包包面。他進入SM Entertainment前，曾參加過JYP的選秀活動，當時他的身形依然較胖。出道後，Xiumin積極減肥，成功減走8公斤，不但搣甩肥肉，更練成腹肌。

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宋旻浩@WINNER

男團WINNER成員宋旻浩一直人氣高企，身為Rapper的他實力了得，而冷酷外表下，他幽默感十足，在綜藝節目《新西遊記》盡展搞笑一面。學生時期，宋旻浩也是個肥仔，他為了出道減去約30公斤，由圓面變成V面，身高1.81米的他更是圈内有名的衣架子，輕鬆駕馭各種服裝。

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T.O.P.@BIGBANG

韓國天團BIGBANG成員T.O.P.以獨特、低沉的嗓音，成為其個人標記。不過在高中時期，他的體重高達85公斤，參加試鏡時更因太肥以致不獲錄取。為了一圓星夢，他戒吃最愛的甜食，肉類只吃低熱量的雞胸肉，發奮進行地獄式減肥，第二度面試後，才正式被取錄。

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李東漌

韓國獨立樂隊South Club鼓手李東漌，自己從小就是胖子，試過很多類型的運動、極端節食方式都未能成功減肥，後來他在在營養師建議下，改變飲食習慣，並透過運動，成功由最重107公斤（235.4磅）減至70公斤（154磅），更練成完美腹肌線條，堪稱「整容級減肥」。

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美魔女主持人黎芷珊近年透過生酮飲食法減肥，短時間內成功由褲子尺碼38碼減至34碼，現在即使間歇性進行生酮飲食法，也能保持著36碼褲子尺碼。

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責任編輯：羅嘉欣