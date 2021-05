寶寶出疹未必關轉季事？　註冊營養師分享從餵哺預防敏感

「點解寶寶個身出疹?」「轉季寶寶皮膚乾所以出紅點?」新手家長很容易將這類問題歸究環境或天氣,但原來嬰幼兒皮膚出紅點或濕疹有機會是食物敏感引致的過敏症狀!註冊營養師吳嘉倩(Jovy)指出,過敏症狀的出現會增加寶寶免疫系統負擔,首要是認清食物敏感的源頭,從源頭入手減低出現敏感的機會!

嬰幼兒敏感的成因

根據香港大學民意研究計劃2019年的調查,香港有逾73%嬰幼兒曾出現過敏症狀¹。即使沒有家族敏感史,並不代表寶寶唔會有敏感。而造成嬰幼兒皮膚濕疹的因素有很多,除了環境中含有致敏原如塵蟎、消毒劑、二手煙外,原來某些食物也有機會誘發敏感。很多時候,媽媽容易忽略飲食方面的致敏原。註冊營養師Jovy表示,「例如寶寶對牛奶蛋白敏感,便會於進食牛奶蛋白後出現徵狀,過敏反應常見於消化腸道及皮膚。」

敏感與免疫力的關係

敏感症和免疫力有甚麼關係?嬰幼兒身體發育尚未成熟,一旦出現過敏症狀身體不適,很可能失去胃口,引致營養吸收不全面,免疫力自然亦會受影響。Jovy解釋:「免疫力就像盾牌,負責抵擋外來致病物質的威脅,而敏感則是免疫系統錯將一些非致病物質當作威脅,形成過度反應。」

替寶寶預防敏感是守護免疫的關鍵之一。Jovy解釋「根據醫學界普遍認同的過敏理論『Allergy March』²,寶寶於嬰幼兒期間出現濕疹,長大後亦更易誘發鼻敏感或呼吸道敏感等其他敏感症狀。」研究指出,如能及早在嬰幼兒時期有效控制濕疹,有助減低寶寶日後患上鼻敏感、呼吸道敏感或其他嚴重過敏症的機會²。

「斬腳趾避沙蟲」不可行

但要預防敏感,不等於要「斬腳趾避沙蟲」。有些家長會在寶寶皮膚出疹後過度清潔家居,Jovy表示這對嬰幼兒的健康或會造成反效果,「過分清潔環境和使用清潔消毒劑,其實也會妨礙寶寶利用環境中的細菌來鍛煉免疫力,甚至有研究指出會增加患敏感的風險³,⁴。」她續稱,「飲食方面的道理也是一樣,如果及早開始鍛煉寶寶免疫系統對可能致敏食物如牛奶蛋白、蛋、花生或貝類海產的耐受性,可減低過敏症狀出現的機會⁵。」

從餵哺入手 預防敏感

衞生署指母乳是寶寶最好的食物,媽媽應以純母乳餵哺6個月或以上⁶。如果媽媽想為寶寶打穩防敏根基,就要留意寶寶飲食上的蛋白質,例如牛奶蛋白,因為牛奶蛋白是一種寶寶常見的食物致敏原之一⁷,有機會誘發敏感。Jovy指出,如果媽媽有需要,可向兒科醫生或註冊營養師詢問有臨床實證的pHF-W水解蛋白同時含有HMO的配方奶粉,及早幫助寶寶預防敏感。

Jovy提醒市面上的水解蛋白配方不盡相同,「根據大型臨床研究GINI證實,或許是因應水解技術不同,各種水解蛋白配方的防敏功效並非一樣。pHF-W對敏感風險較高的寶寶可以減低41%濕疹風險■,功效更可持續至20年⁸⁻¹⁰,有助預防敏感。」

打穩防敏根基 守護免疫力「關鍵1步」

由於出疹可能是寶寶過敏症狀的表現,所以各位爸媽要留意,除了助寶寶找出致敏源頭外,更應及早從飲食着手,助他們打穩防敏根基。

雀巢®連續3年獲選為「最多醫護推薦防敏 + 母乳低聚糖廠商」+,特別採用獲超過30項臨床實證(包括GINI研究)的pHF-W¹⁰⁻¹⁸#,針對牛奶蛋白中的致敏原進行精準切割,降低牛奶蛋白致敏性。當中GINI研究顯示pHF-W#的預防敏感 (濕疹)功效對敏感風險較高的寶寶■更可持續至成年(20年)¹⁰ !配方更糅合非基因改造的母乳低聚糖HMO^ (2’FL)。研究指出HMO 有助支持寶寶免疫力¹⁹。

爸媽如果都想幫寶寶打穩防敏根基,踏出免疫守護關鍵1步,立即以$100體驗價試飲指定雀巢®超級能恩®配方試飲啦**: https://bit.ly/2SaOiat



