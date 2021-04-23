【明星理財】黃美棋港食店百萬元擴充一年回本　童星出身夥男友涉足台灣餐飲業

▲ 開餐廳一直以來都是黃美棋的童年夢想，如今夢想成真，更希望打造飲食王國。

兒時夢想真的只是「夢」和「想」？開餐廳一直以來都是黃美棋的童年夢想，在2019年，她實現了。然而夢想愈大，成就愈大，現在的她把夢想定得更高更遠，揚言要開拓飲食王國。雖然她人仔細細，但卻野心勃勃、滿腦子都是生意經，去年更把握疫市商機，創造擴展良機。

儘管面臨疫情和經濟的雙重打擊，她毅然逆風而行，積極開分店擴充生意版圖，又勇於在海外創業，成為疫市奇葩。

▲ 黃美棋不畏疫市擴充飲食業務，成疫市加葩。(黃建輝攝)

堅持不裁員

童星出身的美棋，除了曾參演多套經典電視劇《壹號皇庭IV》、《創世紀》、《陀槍師姐IV》等外，近年主力主持工作，雙棲發展。前年，她更踩過飲食界大展拳腳，與友人共合資百萬，在將軍澳開設台式餐廳「大茶飯」，正式榮升老闆娘，一圓兒時夢想。

面對疫市衝擊環球經濟，她把餐廳的座右銘「經得起風浪先食得起大茶飯」發揮得淋漓盡致，不但堅持不裁員，去年年底更主動出擊擴展業務，在荃灣開分店「茶飯號」，主打做外賣生意。

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計劃周詳開分店

黃美棋對自己的飲食版圖，早有全盤大計：「一直都有開分店的計劃，但並非以外賣形式，可是眼見沒了期的禁堂食令，只好改轍易途。世界在變，我們也真的需要隨着改變，不能原地踏步。當時我的拍檔問我有沒有興趣合資，我還未看過舖便一口答應，直至裝修到尾聲才第一次見到店舖真身。」

新店的選址，她亦有細心作市場分析：「由於地區的因素，新店位於梨木樹自成一角，加上附近都沒有台式餐廳，所以預計到效果應該不錯，當正式開張後生意的確一如所料，適逢當時疫情下晚市禁堂食，大家都只能選擇外賣。」

▲ 豐盛仙草凍($45)(黃建輝攝)

▲ 寶島鳳梨綠茶 ($36) (黃建輝攝)

股東互相尊重

該分店籌備約3、4個月便正式開張，同樣共合資7位數字，生意因為外賣暢旺在疫情期間不蝕反賺，結果不足一年已快將回本。她說：「茶飯號算是快速回本，雖然這裏的空間比較細，但生意額絕對不輸大茶飯，基本上有很多時候兩間餐廳的生意額差不多。」

合夥創業需要分工合作，美棋則負責宣傳、檢察品質，故不時到餐廳突擊試菜，確保食物保持一定的水準。「與幾位合夥人總有輕微的意見不合的時候，不過起初我們已明確分工，各自固然可以表達意見，但始終要最終尊重決策者。」

▲ 她跟男友鍾健威拍住上，一同海外投資開港式餐廳。(IG圖片)

她與一班股東滿腹大計，目標明確，就是分店遍佈港九新界。美棋透露現已部署擴展至其他區域，有望今年內再開一至兩間外賣分店，暫定一間開在馬鞍山，而另外一間則仍在規劃當中。

但原來，她不僅在港本地創業，更跟男友鍾健威（Ray）拍住上，去年年底在台北中山區各投資6位數，開設四層的港式餐酒館「樓上見」。「原本打算每月都抽時間飛到台灣巡視業務、試菜，因為我想多學習經營之道，尤其在外地做生意，但疫情突如其來，開幕至今仍未有機會親身到訪，所以身邊的朋友也取笑我和Ray是虛擬老闆，希望今年年底可以飛去見店舖真身。」

記者：曾嘉善