【有毒書包】檢測82批書包3成有毒致癌化學物超標　專家：或影響免疫及生殖系統

▲ 檢測82批學生書包，3成有毒致癌化學物超標。

學生日日背著上學的書包，也暗藏有毒化學物？深圳市計量質量檢測研究院日前檢測市面82批學生書包，發現逾半檢出有毒、致癌化學物，且有3成更是超出歐盟標準。

綜合內媒報道，深圳市計量質量檢測研究院檢測常見的82批學生書包，發現42批檢出短鏈氯化石蠟，含量為0.007%至9.5%。其中有25批書包即3成樣品，含量超出歐盟標準。

什麼是氯化石蠟？

氯化石蠟常被用作增塑劑，可增加塑料的柔韌度，便於塑形和提高觸感柔軟度，以打造更好的書包外觀和手感吸引消費者。氯化石蠟按照碳鍊長度可分成短鏈、中鍊和長鏈，其中短鏈、中鏈氯化石蠟具有一定的生物毒性，通常碳鏈越短毒性越強。

深圳消委會檢測報告曾指，短鏈氯化石蠟具有生物毒性、蓄積性，長期存在於環境中的短鏈氯化石蠟會在動物和人類體內積蓄，影響人體以及生物的免疫系統和生殖系統，並造成環境污染。

另外，短鏈氯化石蠟，被定為「致癌性類別2，危害水生環境-急性危害類別1，危害水生環境-長期危害類別1」，即是一種被懷疑導致癌症，並對水生生物毒性大，且具有長期持續影響的物質。

對學生健康造成影響

深圳市計量質量檢測研究院工程師馮岸紅認為，學生幾乎每日都會接觸書包，有時又會抱著書包入睡，如書包含有短鏈氯化石蠟，其有毒化學物可通過呼吸道等途徑進入人體，對學生的健康造成損害。

同場加映：書包重過「龜殼」影響脊椎 跟專家正確執書包「卸力」呵護脊骨

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:羅嘉欣