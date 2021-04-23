【開心速遞】葉蒨文於嘉諾撒聖心書院畢業　與陳方安生郭藹明何家千金是校友

▲ 「島大女神」葉蒨文出身名校嘉諾撒聖心書院。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內島大中有不少美女大學生，除觀眾熟知的Bonnie（林凱恩飾）、三姨（蘇韻姿飾）及Venus（鄺潔楹飾）外，還有女神Candy葉蒨文。

葉蒨文（Sophie）戲內被稱「島大女神」、天才補習社的教師之一，戲外的她也絕不輸蝕，中學就讀港島區傳統名校嘉諾撒聖心書院，中五後往北京舞蹈學院考獲中國舞12級資格。

大學時期，Sophie在英國劍橋視覺與表演藝術學校修讀藝術設計課程，之後入讀名牌大學京士頓大學（Kingston University），修畢服裝設計系學士學位，歌手陳奕迅亦同在此大學畢業。

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▲ 「島大女神」葉蒨文出身名校嘉諾撒聖心書院。（經濟日報圖片）

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嘉諾撒聖心書院注重藝術修養

嘉諾撒聖心書院早於1860年創校，是香港傳統女名校，一直於全港中學排名高企。此校一向有「女強人搖籃」之稱，多年來培育出不少社會各界知名人士，包括前政務司司長陳方安生、前律政司司長梁愛詩、、前立法會議員陳淑莊、藝人郭藹明、運動員歐鎧淳，以及賭王三房千金何超雲與何超蓮等。

嘉諾撒聖心書院注重學生藝術發展涵養，校內各層佈滿不同學生的藝術習作，操場上也有學生繪畫的壁畫。校內亦設有舞蹈室及閱讀角，放置不同的課外閱讀刊物，供學生在小息時閱讀。

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學校具藝術氣息

葉蒨文曾接受TOPick專訪時同遊中學母校，並表示很慶幸曾在此校上學：「讀書時代，學校都很重視美術科，所以可以看見校園內都充滿藝術氣息，而且學校裏真的很美！」

中學時已熱愛舞蹈的她最愛在學校的舞蹈室中流連，一星期最少有3天留下練習。努力沒有白費，Sophie也成功於北京舞蹈學院考獲中國舞12級。

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▲ 葉蒨文熱愛跳舞。（經濟日報圖片）

棄當設計師入行追夢

不過，Sophie其後就往英國繼續大學課程，修讀服裝設計系學士學位。回港後雖然有從事過辦公室工作，但因感生活沉悶而毅然決定選港姐入行追夢。

雖然Sophie參選港姐時只在30強便落選，但她仍加入TVB，並入讀演藝進修班後正式拍劇。

▲ 葉蒨文是《開心速遞》中演Candy。（Instagram圖片）

之後，她因好友蘇韻姿的關係而不時在拍攝《開心速遞》的現場探班，由於認真觀察拍攝及抄筆記，令她被該劇導演無意中發現，並邀請加入劇組。

Sophie初時只演未有姓名的同學，後來慢慢變成有名有性格更有主線戲分的角色。她也開始參演不同劇集的演出，如《使徒行者3》及《大步走》等，漸為觀眾熟悉。

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同場加映：焦浩軒專訪