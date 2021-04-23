【食不安心】西灣河食米線驚見原隻小強　食客超崩潰：呢世都唔敢再食

▲ 西灣河食米線驚見原隻小強，食客超崩潰「呢世都唔敢再食」。

港人一向喜愛食米線，不過近日有網民分享吃米線時的不快經歷，指在西灣河一間連鎖粉麵餐廳用膳時，在米線中發現曱甴，令她不禁大呼，「呢世都唔敢再食」。

事主昨日（22日）於Facebook群組「香港米線關注組」發文並分享相片，指「呢世都唔敢再食」，圖中可見事主享用的米線湯中浮出一隻疑似曱甴，畫面嘔心。事主其後留言回覆網民指，事發地點在西灣河一間連鎖粉麵餐廳，又無奈表示：

好彩係全屍，唔係一半...

貼文引起網民關注，不少人都留言表示嘔心，又建議事主向食環署反映事件，亦有網民分享類似經歷。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣