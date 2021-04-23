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【中年發福】劉錫明久休露面被指面容崩壞　大方不記抹黑恩仇現成幸福暖爸

娛樂 11:59 2021/04/23

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劉錫明久休現身。

90年代曾是TVB小生兼樂壇偶像劉錫明，當年因傳追求周慧敏，被倪震在旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」，劉錫明在事業當紅時受抹黑而影響前途，劉錫明後轉退台灣發展，並組織美滿家庭，並有個可愛女兒。

近日有網民公開一張跟劉錫明的近日合照，久休露面的劉錫明，被網民形容中年發福，兼變成方字臉，跟以往的俊俏成極大對比，直指「歲月不饒人。」

近日有網民公開跟劉錫明合照。（取自微博）

跟郭富城同期出道

現年56歲的劉錫明，1987年畢業於香港浸會學院音樂系，同年參加第6屆全球華人新秀歌唱大賽並奪亞軍。翌年，報讀第14期藝員訓練班繼入行，同期同學包括郭富城、林家棟、麥長青、黃德斌、黎芷珊等。

劉錫明出道已被力捧，演出不少重頭劇集，如《義不容情》的倪俊傑等，曾與林文龍、張衛健及陳嘉輝為當時TVB力捧的小生。

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之後劉錫明加入樂壇，獲華納力捧，大熱作包括《你怎麼捨得我難過》及《是緣是債是場夢》，90年代更被形容是「劉德華接班人」。

《義不容情》劉錫明被抹黑令事業受挫　不記前仇大方原諒倪震

他因拍劇集《烏金血劍》與女主角周慧敏傳緋聞，後在電台訪問只公開表明欣賞女方，疑因此引起周慧敏男友倪震不滿，借用旗下雜誌《Yes！》不斷抹黑，並稱劉錫明為「毒瘤明」。被連續唱衰的劉錫明，事業大受影響。

赴台發展遇真愛

結果，他只好無奈離開香港轉投台灣發展，卻認識於台灣電視台任製作助理的現任太太。二人於2001年結婚，誕下一女，現已19歲，劉錫明曾於訪問中謂：「我老婆比周慧敏漂亮。」

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劉錫明於2008年接受倪震對他的公開道歉。劉錫明為討女兒歡心，兩年前更特地回港參加「YES! 25周年演唱會」，並拍攝「時代感」十足的Yes卡送給女兒。

近年，劉錫明主力在台灣及內地拍劇，亦希望能多花時間陪伴年邁的媽媽。另外，他不斷進修，曾修讀媒體關係研究，另外取得工商管理碩士，十分好學。

同場加映：郭富城訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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