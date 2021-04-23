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【靚太安樂窩】好新抱與奶奶住一年半再搬走　買私樓$32裝修過2人世界預備生B

休閒消費 16:16 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新抱新婚後與奶奶同住一年半後，購買私樓打造簡約風的二人安樂窩。

新婚生活對夫婦來說很重要，除了要花時間適應雙方的生活習慣，也是享受甜蜜時光的黃金時間。因此，很多人期望一結婚便遷出，過二人世界。不過，有人會考慮家長或需時間適應，選擇與他們住一段時間再遷出。

單位裝修前情況：

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陪伴奶奶適應

一對夫婦拍拖6年結婚，一早協議婚後會與男方的媽媽一起住一段日子，再買樓過二人世界，

等佢知道唔係冇咗個仔，而係多咗個女！

結婚後一年半遇上心儀單位及合適售價，便購入屯門慧景閣的471呎2房單位。

買樓過程充滿驚喜

他們在選擇單位地區時，考慮到單位的面積及價錢，最終決定買新界區，因為面積較大，活動空間可以多一點。此外，他們還要考慮戶主兩人家人所住地區，交通需方便大家回家探望家人。

單位裝修後情況：

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32萬裝修簡約木系安樂窩

這對夫婦花了32萬裝修471呎安樂窩，負責這單位設計的永利工程公司室內設計師Edmond接受訪問時表示，男女戶主想打造舒適簡約設計的單位，因此在設計及傢俬上加入木系元素。

由於男戶主喜歡飲酒及收藏酒類，女戶主喜歡儲公仔，客廳增設了酒櫃可展示多款酒類，而主人房床頭也有空間擺放女戶主心愛的公仔。

Edmond指，他們比較多雜物，因此善用9呎樓底的優勢，設計高身櫃，擴大空間感。

另一間睡房暫時作為多用途房，預備日後生小朋友，變做小朋友房間。

點擊大圖了解裝修後的廚房情況：

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點擊大圖了解裝修後的睡房及洗手間的情況：

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裝修詳情

是次裝修工程花了3個月完工，費用總共$32萬，細項如下：

  • 現場木工　$1.5萬
  • 傢俬　$6萬
  • 代裝所有門　$1.5萬
  • 電力　$4.5萬
  • 泥水　$7.8萬
  • 清拆　$2萬
  • 水喉　$2萬
  • 油漆　$5萬
  • 煤氣　$7千
  • 冷氣安裝　$6千
  • 假天花　$4千

同場加映：裝修好安樂窩，可以享受下廚樂，煎牛扒簡易食譜即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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