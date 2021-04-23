【家庭關係】爸爸屢欠債細妹離家出走　嫁去美國勸說家姊一齊移民

▲ 一名港女在網上發文表示，胞妹勸說自己一同移民美國發展，但猶豫應否留下兩老離開。

常言道「家家有本難念的經」，每個家庭總會有其難處和問題。有港女在網上表示，父親欠債累累連累到家人，約五年前家庭關係決裂，胞妹離家出走到外國工作。直至最近回港，港女驚見胞妹已嫁外國人及誕下一B，更勸說自己一同移民美國，令她猶豫應否留下父母離開。

父親屢欠債累家人 兩女離家出走

最近一名女網民在「香港討論區」發文，表示過去5、6年家中「過得幾唔順吓」，其父親因欠債被人上門和到學校追債，又試過召妓不付錢，令事主和胞妹搬去外面居住。後來因一些事情，事主自己搬回家中，而妹妹決定到外國工作假期，周遊列國並在大公司上班。兩姊妹多年來一直以視像通話聯絡。

直至近日，妹妹透露自己已回港一後時間，相約家人外出吃飯。當日，事主表示妹妹跟一位外國人一起到場，而手上抱著一個B，

佢介紹個外國人係佢老公，上年喺美國結咗婚，個B差唔多一歲，我都好震驚，因為佢完全冇同我講過……介紹完之後，佢老公好有禮貌咁打個招呼，之後同阿妹講幾句就抱走阿B出咗去。

胞妹勸說一同移民美國

樓主指父親不滿一直被隱瞞，問妹妹為何不讓他抱外孫，以及丈夫為何不留下吃飯。惟妹妹以4人限聚令推塘，更直言「唔想俾佢抱個外孫」。父親聞言後氣得直接離開。

其後，兩姊妹和母親留下吃飯聊天，事主指妹妹已決定移民美國，不會再回來香港，認為「今日出嚟都係道義上俾兩老見下個外孫」。之後妹妹更勸說事主一同到美國發展，「佢老公喺大公司做，佢喺嗰邊都有份唔錯嘅工作，可以介紹我過去做吓先」。

事主坦言對建議「有啲心郁」，但又不忍心留下兩老在香港，遂發文問網民意見，

但係見到兩老個情況，覺得如果我哋真係離開香港，佢哋又會搞出好多麻煩嘢，同早幾年冇分別，但係另一邊諗，如果真係去咗美國，就真係可以唔使再理佢哋……到底我應唔應該跟阿妹出去闖蕩下？

網民：趁年輕出去闖

帖文一出引來網民討論，有人認為樓主應先考慮到美國後的工作和生活，「覺得去美國生唔生存到先？工作又做唔做到先？如果去到都要靠你個妹就真係唔係太好」、「去美國唔係咁易㗎喎，你起碼有份工做到先講」。

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有部分網民支持樓主移民，「你未婚可跟阿妹出去闖蕩下，幾年再說，趁年輕」、「如果覺得自己已經盡了本分，就要考慮自身的前途了」；亦有人斥事主不孝順，「人大啦，話走就走，梗係輕鬆啦，一啲責任心都無」、「你的父母老咗冇人照顧，不孝！」。

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責任編輯︰王明芳