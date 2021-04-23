【華大基因】再多3宗疑懷疑假陽性個案　涉蔡繼有幼稚園老師及2名內地回港人士

▲ 政府昨晚（22日）再公布多3宗懷疑「假陽性」個案，均由華大基因處理。

衞生防護中心昨日（22日）公布接獲逾30宗初步確診個案，認為情況不尋常，經專家視察後，認為或涉及樣本交叉污染，導致假陽性結果。政府昨晚（22日）再公布多3宗懷疑「假陽性」個案，均由華大基因處理，連同昨日較早時公布的資料，合共有超過30宗懷疑樣本交叉感染個案。當局認為情況不尋常，初步認為有關個案為「假陽性」的可能性大。

3宗個案包括2宗在4月初由內地回港後的確診個案，以及於4月17日公布一宗有關一名將軍澳蔡繼有幼稚園暨幼兒園老師的初步確診個案，相關樣本經衞生署公共衞生化驗服務處進行覆檢，結果為「不確定」。相關人士獲送往醫院再度進行檢測的結果亦呈陰性，並對新冠病毒病抗體呈陰性。

至於另外30宗由華大基因於4月20日採集的樣本，早前初步確認為29宗陽性及1宗「不確定」個案，檢測結果顯示樣本的病毒含量較低。按既定程序，樣本被送往衞生署公共衞生化驗服務處覆檢。在這30宗初步陽性個案中，21宗為本地個案，個案遍布全港多區，沒有聚集性和流行病學關連。同時，個別個案患者經醫院管理局隔離後所進行的病毒及抗體檢測均呈陰性結果，顯示有關個案患者可能並未受到感染。

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責任編輯：陳子謙