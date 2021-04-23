【新冠疫苗】接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏　34歲女子手腳臉部長滿血泡險截肢

▲ 34歲女子接種阿斯利康疫苗後嚴重過敏，手腳臉部長滿血泡，一度憂心要截肢。

全球多國持續疫苗接種，英國蘇格蘭拉斯哥一名34歲女子，在接種阿斯利康疫苗後出現罕見副作用。手腳及臉部突然長出嚴重皮疹及多個恐怖血泡，一度可能要截肢。經歷過敏測試後，醫生判斷她的症狀是對疫苗呈過敏反應，暫不建議接種第二劑。

據《都市報》報道，34歲的Sarah Beuckmann在3月中接種阿斯利康疫苗後，出現疲憊、疼痛、類似感冒的輕微副作用反應。但隨後一周，她的雙腿開始刺痛，腳踝位置出現皮疹，甚至蔓延至手腳及臉部，並逐漸演變成血泡，需要立即送入醫院急症室接受治療。

她入院時全身劇痛，雙腳長滿的血泡爆裂，令床墊染滿血。當時她的心跳平均每分鐘達160下，她更一度擔自己要截肢，而醫生就以嗎啡為她止痛，並用類固醇進行治療，最終她在留院16日後情況好轉出院，但因等待傷口癒合需時，她仍需以輪椅代步，身上亦留有多處疤痕。

她在當地醫院接受過敏測試，確認是對阿斯利康疫苗呈過敏反應，醫生因而禁止她接種第2劑疫苗。但她表示，公開自身情況，不是要叫人不要接種疫苗，而只是想提醒大眾，對打疫苗後可能出現的過敏反應保持警惕。

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責任編輯：羅嘉欣