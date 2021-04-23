【女警開槍】涉亮鎅刀遭女警槍傷致下身癱瘓　中年漢被判囚2年半

▲ 被告周景登涉裁定2項企圖有意圖而傷人罪成，判囚2年半。（資料圖片）

57歲中年漢疑於深水埗港鐵站內被兩警截查，期間涉亮出鎅刀揮舞及衝向其中1名女警，女警開槍擊中中年漢，涉案中年漢經審訊後，被裁定2項企圖有意圖而傷人罪成，今（23日）於灣仔區域法院判監2年半。法官指被告在繁忙的港鐵站內對軍裝警員揮舞鎅刀，而且無人挑釁過被告，被告犯案只是出於憤怒，被告因本案而下半身癱瘓，雖非求情理由，但亦酌情減刑。

被告周景登（57歲）早前經審訊後，被裁定2項企圖有意圖而傷人罪成。

辯方今引述心理報告指，被告毋須接受心理治療及重犯機會低。雖然被告於2013年有一次類同案底，但被告因本案而下半身永久性癱瘓，其妻健康亦日漸變差，對被告已是最大懲罰。

法官則指醫療報告指被告下半身持續性癱瘓，而非永久性。上訴庭亦已表明，若被告因犯案或逃跑而受傷，不可視作求情理由。

法官判刑時提及案情指，2018年11月7日在深水埗港鐵站，兩名警員截查被告，惟被告沒有出示身份證，反而拿出鎅刀及推出刀片，被告先向男警作出揮舞動作，男警擎槍後，被告再轉向女警及趨前揮動鎅刀，女警及後開槍射中被告腹部。

法官指，被告在繁忙時段於繁忙的港鐵站內，手持鋒利鎅刀，在近距離下作出襲擊行為，而案中事主為兩名軍裝警員，被告犯案時知悉警員身份，犯案時亦沒有人挑釁被告，被告連番施襲只是出於其怒意，而被告槍傷後仍嘗試拾刀，以上均屬加刑因素。

法官又指，被告在審訊中沒有承認任何案情，增加了審訊時間及公共資源開支，顯示被告缺乏悔意及沒有反省，而且被告於2013年亦曾推跌截查他的1名警員，被控襲警及判囚7天，惟被告沒有珍惜機會，改過自新，反而變本加厲，再犯下本案。

法官續指，惟被告沒有預謀犯案，而涉案鎅刀亦是被告的謀生工具，故將量刑起點訂在3年，考慮到被告因槍傷而下半身癱瘓，的確不幸，雖然這並非求情理由，但酌情扣減6個月刑期，即時入獄兩年半。

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記者：王仁昌