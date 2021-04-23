「物業資訊網」可查閱差餉租值 差估署稱最遲五月底可提出修改建議
社會 12:44 2021/04/23
差餉物業估價署今日（23日）提醒市民，可在5月31日或之前，登入差餉物業估價署網站或該署「物業資訊網」，查閱估價冊及地租登記冊所載由今年4月1日起生效的應課差餉租值。
倘市民欲就物業的新應課差餉租值提出修改建議，必須在5月31日或之前向差餉物業估價署署長以指明表格（R20A）提交建議書，並以郵寄或面交方式送達差餉物業估價署。該表格可在差餉物業估價署及民政諮詢中心索取，或從差餉物業估價署的網頁下載。
市民亦可選擇使用該署網頁內提供的「遞交表格電子化」服務，以電子表格（e-R20A）提交修改應課差餉租值建議書。以傳真方式送交的建議書，則不會獲接納。差餉物業估價署發言人強調，根據《差餉條例》及《地租（評估及徵收）條例》，該署不會接納在5月31日後才送達的建議書。
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責任編輯：吳卓峰