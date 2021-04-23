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【繼母虐兒】8歲女童遭懷孕繼母衣架虐打　雙眼瘀青腫脹雙腳頭部傷痕累累

親子 13:41 2021/04/23

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8歲女童遭懷孕繼母衣架虐打，雙眼瘀青腫脹雙腳頭部傷痕累累。

虐兒事件一宗也嫌多，更氣憤的是施虐者是孩子的至親。內地雲南一名8歲女童遭懷孕繼母以衣架虐打，雙眼被打得瘀青腫脹，雙腿、手部及頭部均傷痕累累。女童稱因未完成功課而經常被打，目前因繼母有孕在身，被警方採取居住監視。

綜合內地媒體報道，社交媒體瘋傳一段影片，內地雲南一名8歲女童小麗（化名）遭懷孕繼母虐打，雙眼腫脹瘀青，雙腳佈滿條條疤痕、雙手、甚至頭皮均有傷痕。小麗表示，繼母用衣架虐打她，

未做完功課就會被打！經常被打！

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生父怪責生母一走了之

女童的生母接受訪問時表示，與前夫常姓男子育有2女，3年前因受不住前夫而遠走他鄉。前夫隨後與一名李姓女子結婚，並誕下一名兒子。她在網上看見女兒被虐待，極為心痛，隨即聯繫前夫，但前夫每次均愛理不理，稱回家看看再算，再回覆指，「都怪我沒發現，是我的錯，害她們兩個傷成這樣。」然而，前夫經常不在家，回家後卻反問前妻：

你走的那天你就應該想到會有今天，後媽怎麼樣你不知道嗎？

據悉，因繼母有孕在身，當地警方目前採取監視居住手段處理，而當地婦聯工作人員在事後上門探望女童，並為她進行心理輔導，及聯繫相關部門跟進事件。

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責任編輯：王明芳

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