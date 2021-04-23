【母親節活動】新城市廣場推年度「折」慶感謝祭 1/5至2/6享買1送1優惠+回贈高達HK$3,000
又到了一年一度的母親！沙田新城市廣場由5月1日至6月2日推出年度「折」慶JUST BUY WEEKS感謝祭，讓大家享盡多重着數優惠。
點擊大圖了解更多優惠詳情：
1.「買1送1/半價」優惠
新城市廣場1期及3期逾百品牌及商戶提供買1送1或半價優惠，部份商品更低至13折，還附送各式各樣的贈品！
日期：2021年5月1日至6月2日
2.「50%現金券回贈」高達HK$3,000購物券
由5月1日至6月30日期間推出50%消費回贈，於指定商戶消費滿HK$2,000及HK$1,000，即可獲得半價即分別為HK$1,000及HK$500的購物消費券回贈。消費滿HK$6,000可獲HK$1,500，最高可享達HK$3,000消費券。
日期：2021年5月1日至6月30日
換領時間：上午10時至晚上10時
換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The point會員專櫃
3.Perrier x 村上隆Concept Store
全港首個Perrier x 村上隆限定主題Concept Store「花幻氣泡池畔派對限定展@新城市廣場」。由5月5日至31日期間除了可於限定店內購買4款Perrier x 村上隆限量聯乘氣泡水外，更有6大繽紛打卡位。此外，知名調酒師 Paul Chan於母親節周末推出4款特調飲料，只要出示HK$800或以上的電子消費單據，即可獲贈特飲2杯，更提供個人化玻璃瓶刻名服務。
日期：2021年5月5日至31日
時間：中午12時至晚上10時
地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼 （近PizzaExpress）及3期2樓（近LOG-ON）
費用：免費
Perrier x 村上隆母親節節目
換領日期：2021年5月8至9日
換領時間：下午3時至7時
換領地點：新城市廣場1期1樓東翼 （近PizzaExpress） 及1期4樓/3期2樓The Point會員專櫃
4.「沙田友」優惠
沙田友於5月12日及8-9日在沙田區任何零售或餐飲實體店消費滿HK$1,000 （最多出示2張單據），即可換領商場HK$100餐飲禮券，餐飲禮券可在新城市廣場逾50間指定食肆使用。
日期：2021年5月1-2及8-9日
換領日期及時間：2021年5月1-2日及5月8-9日 上午10時至晚上10時
換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期2樓The point會員專櫃
詳情：【按此】
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責任編輯：張懿慧