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【魚毛姐出院】余慕蓮情況穩定下周出院　魚毛姐準備扮靚跟朋友見面

娛樂 13:22 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

留院半年的余慕蓮終於可以出院。

83歲資深演員余慕蓮在去年8月因肺纖維化問題入院，及至10月底再度入院確診患上血液炎，留院近半年的余慕蓮近日情況轉趨穩定，她在今日（4月23日）報喜訊，已獲醫生批准可於下星期出院。

魚毛姐今日媒體報喜，表示醫生在今日早上指她的情況已穩定，可於下星期出院，魚毛姐亦很喜悅說好好休息後去剪髮：「扮得靚靚，就可以出來同大家見面了。」

【魚毛姐加油】患血液炎留院3個月報平安　余慕蓮大步檻過：我想玩多兩年【有片】

余慕蓮情況已好轉。（取自Facebook）

物理治療恢復手腳力量

魚毛姐去年8月因咳嗽而入院留醫8日，經診斷後證實為肺纖維化，及至10月底被送往伊利沙伯醫院ICU接受治療，情况更一度危殆，醫生要為她插喉、打強心針以及用呼吸機幫助呼吸，幸好魚毛姐度過危險期，在去年11月情况已穩定，最後更轉往九龍醫院繼續接受治療。

可是，至今年2月魚毛姐呼吸不順暢，故返回伊利沙伯醫院接受治療，住院近5個月的魚毛姐只靠插喉輸入營養液，幸情況已趨穩定，本月醫生為她移除喉管，可以改為吃弼水，又安排她做物理治療，之後更安排家傭到醫院，跟護士學習照料日常，為出院作準備。

而本月15日魚毛姐接受TVB娛樂台訪問，她當時透露正接受物理治療，一星期做足五天，希望恢復其手腳力量。

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【魚毛姐加油】余慕蓮情況穩定可食粥　待體力回復出院：好開心於可以進食

另外，魚毛姐感謝患病期間，朋友對她的扶持，包括薛家燕、陳美琪及吳麗珠也致電慰問，而教友亦為她祈禱，魚毛姐感謝他們的關心。

期間魚毛姐更哽咽說︰「我以為今次我死定了，因為近排都死得人多，我大步檻過就好開心。」而患病亦令她有深深體會，她直言想多活兩年。

現在將可出院，令人欣慰。

同場加映；邱芷微陳志忠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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