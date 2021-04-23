【新冠疫苗】中大醫學院倡孕婦打BioNTech復必泰　倘孕婦染疫或增早產風險兩至三倍【附常見答問】

▲ 中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤稱，相較非懷孕人士，孕婦於感染後有較高機會出現嚴重併發症。（資料圖片）

孕婦可因應年齡及臨床風險，而考慮接種新冠疫苗。中大醫學院婦產科學系潘昭頤教授稱，相較非懷孕人士，孕婦於感染後有較高機會出現嚴重併發症。雖然情況不普遍，但新冠病毒所引起的嚴重病況，較常出現於懷孕第三階段，亦會增加2至3倍早產的風險。

身兼香港婦產科學院疫苗專家委員會主席的潘昭頤表示，婦產科學院亦按世界實時數據，剛更新對懷孕及哺乳期婦女接種新冠疫苗的建議。目前美國約有9萬名孕婦，於接種疫苗後並無引發任何安全疑慮；當中主要使用信使核糖核酸 (mRNA) 疫苗，包括輝瑞-BioNtech (Pfizer-BioNtech)。現時英國疫苗接種與免疫聯合委員會 (JCVI)亦提出建議，如情況許可，建議為懷孕婦女提供BioNtech復必泰疫苗。

問：孕婦應使用哪種疫苗？

答：信使核糖核酸 (mRNA) 疫苗 (香港目前的選擇是復必泰）。

問：接種疫苗前，我需要驗孕嗎？

答：接種疫苗前無需驗孕。但如果您希望在接受疫苗期間避免懷孕，你應該採取適當的避孕措施。如果不確定自己是否懷孕，您可於下一次經期後才開始接種第1劑疫苗。

問：如我現在正計劃懷孕，我可以接種疫苗嗎？

答：建議在懷孕前先完成整個接種過程（已接種2劑疫苗）。這將減低您在懷孕期間感染病毒的風險，以及避免新冠病毒相關的嚴重併發症（如早產）。

問：如果我在接種第1劑疫苗後懷孕，該怎麼辦？

答：您可以在原定建議的時間間隔（3周）後接種第2劑疫苗。但如果您對疫苗在懷孕期間的安全仍然有憂慮，您亦可以延遲接種直至孕期完結。您應因應個人感染新冠病毒的風險而作出決定。

問：新冠疫苗會影響生育能力嗎？

答：沒有證據顯示新冠病毒疫苗會影響生育能力。

問：我現在正懷孕，我是否應該接種疫苗以對抗新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)？

答：應該。建議您因應個人年齡及臨床風險組別接種疫苗以對抗新型冠狀病毒。

問：如果我在懷孕期間接種疫苗，是否需要額外的醫療護理？

答：於接種疫苗當天，您可獲得一日病假或出席證明。如您在接種疫苗後感覺不適，建議就醫。

問：接種疫苗前，我是否需要告知接種中心或當值醫護我正在懷孕？

答：需要。

問：懷孕期間，應該在甚麼時候接種疫苗？

答：建議您儘早接種疫苗。由於帶病徵的2019冠狀病毒感染會提高早產的風險，故此建議孕婦在早期懷孕或中期懷孕接種疫苗。如您已處於懷孕第 3 階段，您仍可以透過接種疫苗以減低因感染2019冠狀病毒而出現嚴重症狀的風險。

問：新冠疫苗會增加流產的風險嗎？

答：沒有證據顯示2019冠狀病毒疫苗會增加流產的風險。如您擔心懷孕首12周期間胎兒的發育情況，您可於懷孕 12 週後接種疫苗。

問：我需要停止母乳餵哺才能接種疫苗嗎？

答：無需為接種疫苗而停止母乳餵哺。

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責任編輯：吳卓峰