【太平清醮】長洲飄色及搶包山連續2年取消 　佛誕翌日向公眾派平安包

▲ 今年太平清醮的兩項焦點活動，包括飄色巡遊及搶包山，均因疫情而宣告取消。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，「限聚令」等防疫措施等繼續實施，今年太平清醮的兩項焦點活動，包括飄色巡遊及搶包山，均因疫情而宣告取消，亦是連續兩年停辦，而太平清醮其他傳統祭祀儀式、神功戲等將會從簡，全島則如常齋戒3日，佛誕翌日也會向公眾派平安包。

香港長洲太平清醮值理會發出公告，因應全球疫情仍然嚴峻，港府延長「限聚令」，今年太平清醮各項活動及神功戲，將按傳統安排進行，期間會一切從簡，但為免群眾過度聚集，值理會決定今年將繼續停辦飄色巡遊及涵蓋搶包山比賽在內的包山嘉年華活動，意味這兩項節日焦點活動受疫情影響，連續2年取消。

值理會指，建醮場地仍會設置包山、神棚，3座大包山將由15.5米高改至4.6米高，與36座小包山一同放於北帝廟球場供奉神明及祭祀幽靈，並設置神棚、大士王棚及戲棚；而佛誕翌日將安排沿街向公眾派發平安包。

值理會說，建醮期間，全島會齋戒3日，呼籲島民遵從各項防疫措施，亦希望市民體諒太平清醮活動因疫情作出的最新安排，並祝願市民生活及工作早日回復正常。

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記者：陳曉瑩