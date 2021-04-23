【強制檢測】幼稚園老師確診部分師生隔離　Coffee囝囝讀N班停課需強制檢測

▲ Coffee林芊妤兒子就讀的綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）有老師確診，全校需要強制檢測，部分師生要隔離。

本港新冠肺炎疫情反覆，多間學校亦出現零星個案，其中綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）一名老師確診，需要強制檢測。星媽林芊妤（Coffee）的2歲半兒子翟德彥（翟伯伯）正就讀該校的PN班，需要停課及做檢測。

綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）的確診者是一名幼稚園班主任，最後上班日期為4月20日，當日曾於接待處工作，並為兩班K3上課約半小時。而學校於4月21日已向全校發出通告，指收到衞生防護中心通知兩班K3學生被列入密切接觸者，兩班學生需與一位成人陪同入住隔離營。

▲ 綠茵英文（國際）幼兒園（日出康城）向家長學生發出通告。（方國珊議員facebook專頁圖片）

有K3學生家長向TOPick稱，21晚已接獲通知，已準備行李與小朋友一齊入住隔離營，坦言擔心小朋友的身體狀況，據了解，學生在學校都有配戴口罩，未了解有何高風險行為屬於密切接觸者，TOPick正向衞生署了解情況。

Coffee已收到學校通知有老師確診，但並非任教兒子的班級，現時需要停課14日及強制檢測，學校會派樽仔收集大便去化驗。Coffee與丈夫、工人姐姐都已注射疫苗，且兒子返學沒脫下口罩、勤洗手，做足防疫措施，故不太擔心兒子會受感染。兒子亦不太清楚發生甚麼事，只知道毋須返學，可以全天候黏實媽咪。

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兒子返PN班表現淡定

翟伯伯於去年10月開始返綠茵PN班，Coffee分享兒子第一日上課表現淡定，沒有不捨媽媽，Coffee自嘲原來她把自己想得太重要，但她後來稱兒子到放學才爆喊。

綠茵英文幼稚園於1994年在馬鞍山開辦首間校舍，其後於浪澄灣、東涌、將軍澳、日出康城及上水開辦國際校，現時在香港共有6間校舍。

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學校注重優質課程設計，培養幼兒知識、技能、態度三方面發展，其設計不同活動，當中包括各種識字活動（如閱讀、繪圖和書寫活動）、算術遊戲、音樂、藝術、科學探索及體能活動等。

每年學費近7萬元

另外，綠茵目前主要為2至6歲幼兒提供2種語言學習環境，包括英語及普通話雙語學習，以及粵語、英語、普通話三語學習。去年逾5成半畢業生升讀資助及官立小學，餘下升讀私立、直資小學及國際學校。

而日綠茵英文（國際）幼稚園（日出康城）分校的畢業生，大多會升讀將軍澳區內學校。根據教育局資料，該分校現時半日班的收費每年68,760元，而PN班學費65,520元，分12期繳交。

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責任編輯︰林綺玲