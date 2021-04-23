【殘忍虐兒】不滿1歲半兒哭鬧嘈醒細仔　18歲3孩媽亂棍虐打致死被控謀殺

▲ 菲律賓一名18歲3孩媽媽，用棍虐打1歲半兒子致死。

虐兒事件令人髮指，近日菲律賓一名年僅18歲的3孩媽媽，因不滿1歲半的二兒子哭鬧，把6個月大的細仔嘈醒，忿然拿棍毆打他。男童其後呼吸困難，送院後不治，母親被控謀殺罪。

母毆打致呼吸困難後亡

據菲律賓媒體報道，事發於菲律賓達義市（Taguig）一個城鎮，當地警方於昨日（22日）公布這宗虐兒案件，指出1歲半男童Ton的腹部被鈍器所傷，而且全身瘀傷。Ton的18歲媽媽Wena已向警方承認，她曾用棍虐打兒子，因為他的哭聲吵醒了正是熟睡的6個月大弟弟。

▲ Wena承認虐兒，被控殺人罪。（影片截圖）

Wena當時怒火中燒，被兒子激怒得用棍毆打他，當她見到Ton出現呼吸困難後，立即將他送往保健中心。據保健中心的醫護人員形容，Wena當時不斷哭泣，以致無法說話。護士見男童昏迷不醒，已經沒有脈搏，因此為他們召喚了救護車，將他們轉送至醫院。

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男童曾滿身傷失去意識

護士講述當時Wena沒有解釋孩子發生甚麼事，只見男童身上滿布瘀傷。她又透露，Wena在今年初曾帶兒子到健康中心求助，男童當時身上亦有傷，並失去意識，相信他曾被虐打。驗屍報告指出，男童的腳部以前曾受傷。

Ton的35歲祖母稱，孫兒原本由親戚收養，直至兩個月大時才回到媽媽身邊。她與警方都表示，Wena對事件已後悔莫及。

Wena被控殺人罪，目前正遭拘留。據警方稱，她將接受心理評估及毒品驗毒。至於她另外2個分別3歲及6個月大的孩子，目前則交由親戚照顧。

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責任編輯：王明芳