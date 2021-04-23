【險象環生】大埔踩板媽媽無拖實阿仔衝紅燈　遭網民鬧爆認衰：我做咗壞榜樣

▲ 大埔一名踩板媽媽送兒子返學，過馬路時無拖實阿仔衝紅燈。

家長身教很重要！近日大埔一名媽媽送幼稚園兒子返學，以電動滑板代步，在過馬路時，該媽媽心急一手拿起滑板，自己跑前衝紅燈，兒子在後方緊隨媽媽亂衝燈，過程未有拖實兒子，險象環生。有網民拍攝到當時的情境，在網上發帖，而該媽媽現身道歉。

有名大埔街坊在21日（星期三）於facebook群組「大埔 Tai Po」發帖，上載了一段約長22秒的影片，涉事地點在大埔富善跟怡雅苑之間安埔路一段馬路，當時網民應乘坐在巴士上層拍攝，帖文指出︰

踩板係幾開心，但教個小朋友衝紅燈、唔拖實佢係咩心態？本身見佢哋喺馬路上綠燈時踩緊好牙煙，無諗過佢哋衝埋燈……

▲ 在安全島，有一對母子。（影片截圖）

沒有拖實兒子亂衝燈

從影片所見，一名頭載cap帽衣著打扮年輕的媽媽手拿著一塊電動滑板，背著幼稚園書包，一名男童在其身後。母子2人在安全島位置等，怎料，行人交通燈未轉綠，該媽媽跑出馬路，而男童跟她身後一起跑亂衝燈，期間媽媽沒有拖實兒子。

2人平安抵達對面行人路，媽媽就放下電動滑板及站上去，兒子很熟悉地自己站上去。網民批評他們亂過馬路很危險，更離譜是媽媽自顧自沒有拖著兒子。此外，在路上使用電動滑板亦惹爭議，以上行徑皆危及自己和其他道路使用者。

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媽媽撰千字文解釋認錯

涉事的媽媽知道自己跟兒子亂過馬路的影片在網上廣傳，她撰寫千字文去留言解釋及認錯，表示做錯事就要認，網民鬧得正確，會好好反省。

多謝大家鬧醒我，知錯就改，以後我會做一個合格的媽咪。

對於用電動滑板送兒子返幼稚園，她表示之前是踩單車接送，但在8日前膝蓋受傷，不可以彎曲，行路有少許困難，而滑板可以企直，才用滑板送兒上課，「當然我做錯喇，因為呢樣野好危險，我以後唔會再犯。」

▲ 涉事媽媽上載膝蓋受傷的照片，表示受傷才用電動滑板。（網上圖片）

她再指出當天（21日）早上的情況，知錯能改，善莫大焉，希望大家俾一次機會她︰

今早就快遲到，當時看沒車，冇諗咁多，睇咗冇車就衝咗過去，當時只想快點去到學校，我衝嗰陣時，有同佢（兒子）講快啲跑。當然你哋講得好啱，我冇做一個好榜樣，衝紅燈，我冇拖住佢隻手，如果發生危險嘅話，我一世都唔會原諒自己。

新移民媽不明白本港網絡文化

媽媽坦言「我做咗一個壞榜樣」，但同時都想做一個好榜樣，話俾所有人知，知錯就要改。很多網民繼續鬧她，該媽媽是新移民，留言上載自己小紅書的截圖，指出自己腳的傷勢。另一方面，她承諾之後會早起床慢慢行路送兒安全回校，而知道有關影片已廣傳，很多網民持續「追擊」她。她無奈指不會再回應︰

我真沒玩過這個（facebook），我也不明白你們香港人。我會刪除這個軟件。我根本不應該上來道歉，但為個仔，我認為值得。

網民大罵︰生仔要考牌

有關帖文引起很多網民大罵，真的「生仔要考牌」，媽媽的行為是最壞的身教，一時貪快萬一兒子及駕駛者發生意外，一生後悔。更多網民分享自己的經歷，點擊以下圖片看更多留言︰

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責任編輯：王明芳