【愛妻號】太太6年自然分娩3胎感偉大　《RunningMan》HAHA計劃為老婆結紮

▲ 老婆6年自然分娩3胎，《RunningMan》HAHA願為老婆結紮。

南韓綜藝節目《Running Man》主持之一的男星HAHA（河東勳），日前於節目《On&Off》與金鐘國及成詩京談到生育問題。HAHA 2012年與女歌手星結婚，育有兩子一女。HAHA表示對老婆6年生了3胎感到非常偉大，更透露老婆好奇想生第4胎，但自己拒絕了，因為他希望老婆也有自己的人生，甚至再提到結紮一事。

▲ 一家五口幸福美滿。

HAHA於節目提到，起初與老婆結婚，並不是因為熱烈的愛火，而是彼此都想結婚的時間，下定決心共同生活後，感情反而變得更好。而且，HAHA表示現時育有3個孩子，也證明了自己愛得「火熱」。

▲ HAHA表示現時育有3個孩子，也證明了自己愛得「火熱」。

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至於被問到第3胎是否在沒計劃之下懷孕，HAHA一時間說不出話來，金鐘國笑指：「老三不是沒忍住嗎？」HAHA其後笑言，自己有準確計劃過，到了理想的時機，時機正好。

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他更透露，老婆說好奇想生第4胎，雖然自己也好奇，但馬上拒絕了老婆：

我說不不不，別這樣。她也有自己的人生啊！

他表示老婆3胎都是自然分娩，他感受到女人真的很偉大，甚至為了老婆也想結紮。此前HAHA亦曾在其他節目透露過結紮意向引來討論。

我現在為了老婆也想結紮，真的。

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其實生第3胎前，星本來已收拾好心情和狀態準備重返歌手的舞台，卻意外懷了第3胎，歌唱事業要延期，令HAHA感到抱歉和內疚。

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責任編輯：羅嘉欣