【開心速遞】《大整蠱》蘇韻姿扮受重傷爆喊　要求周嘉洛代為照顧媽媽【有片】

▲ 周嘉洛被蘇韻姿及單立文等人大整蠱。

由農夫及艾粒主持的全新綜藝節目《大整蠱》今個星期起播出，昨晚（22日）一集就殺入《愛．回家之開心速遞》的錄影廠，由熊家的「三姨」蘇韻姿及「熊樹仁」豹哥單立文，帶領劉丹、呂慧儀及滕麗名等人，大整蠱「廢青安」周嘉洛。

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▲ 周嘉洛與蘇韻姿先被安排跳雙人舞。（截圖）

曾勵珍出動夾計整蠱周嘉洛

節目組今次找來跨部門同事合作大整蠱周嘉洛，先由埋堆堆同事叫蘇韻姿及周嘉洛拍跳雙人舞的影片，之後找來《開心速遞》監製林建祥叫走周嘉洛，並交由珍姐曾勵珍與周嘉洛單獨會面20分鐘拖延時間，以製造一場「因周嘉洛留下蘇韻姿獨自練舞而發生意外」的事件。

而在錄影廠中的蘇韻姿就開始與一眾救護員開始包紮，並準備不同的「血漬」，再與現場的演員分配「角色」，豹哥負責怒罵周嘉洛，而呂慧儀、滕麗名及湯盈盈就負責喊。

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此時，丹爺就不慎爆出一句：「呢次之後佢兩個（蘇韻姿與周嘉洛）要派帖請飲喜酒！」大爆二人「神秘」關係，令在場人嘩然，令蘇韻姿尷尬笑指：「咁浪漫㗎咩呢件事？」

各單位準備就緒後，周嘉洛亦從珍姐的辦公室「解禁」，他未走入錄影廠已聽到眾人的哭聲。

周嘉洛爆Seed鬧豹哥

走進廠後，便被躺在擔架床上的蘇韻姿嚇倒，眾人大轉Channel講英文。

周嘉洛不斷被指責因他離開留下蘇韻姿才發生意外，而豹哥更發火大罵他。雖然周嘉洛戴有口罩，但擔憂及無助之情仍非常顯著，而似乎谷到爆之際，他就怒吼：「收聲啊，送走咗佢先啦！」

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之後，蘇韻姿乘勝追擊，不斷爆喊並問：「如果我對腳郁唔到咁點算，我點交租啊？」、「係咪你幫我交租？」、「係咪你幫我照顧媽咪？」等，令周嘉洛更是擔心。

周嘉洛再三催促問救護車何時到來，並認真詢問如果沒有親人在港該如何處理，令蘇韻姿不得已自招：「我整蠱你咋！」

呆了的周嘉洛被氣得滿面通紅及不發一言，不過很快便笑返的他就指：「唔好拎啲咁嘅嘢嚟玩！」眾人擁抱後就完結這場「大整蠱」。

同場加映：焦浩軒專訪