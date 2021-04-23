【選舉制度】展示衣著或天氣太熱籲不投票都有機會違法？　議員促政府提修訂

▲ 2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》委員會第八次會議，圖為政制及內地事務局局長曾國衞（左）、政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光（右）。 （陳永康攝）

立法會《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》委員會今日繼續開會，逐條審議《選舉（舞弊及非法行為）條例》，以及選民登記的修訂。

多名議員關注禁止煽惑投白票，廢票或不投票等條文，以及關愛隊的實際操作情況。獨立的謝偉俊指，若據現時的立法建議，不論出於任何理由，呼籲人不投票本身就屬煽惑，已觸犯法例，但認為有很多原因可以呼籲他人不投票，例如天氣太熱或凍、有疫情等，希望當局在法例中盡可能清晰界定煽惑的意圖。經民聯梁美芬亦表示同意，呼籲政府考慮提出修訂。

熱血公民鄭松泰亦質疑，由於條例寫明，動作姿勢，甚至展示衣著等，都有機會被視為煽惑行為，擔心會有人誤墮法網，或被「亂砌生豬肉」，例如有人公開呼籲穿白衣，或等同呼籲投白票，會否犯法。政制及內地事務局局長曾國衞強調，由於有關情況涉及刑事罪行，在取證及舉證上都非常嚴謹，當中構成煽惑行為的門檻很高，在法庭才會被接納。

民建聯張國鈞質疑，若有人在自己公司範圍呼籲員工不投票或投白票，是否違法。律政司解釋，一般而言，公司並非公眾場合，若公眾未必接收到相關訊息，未必會觸犯法例。

體育、演藝，文化及出版界議員馬逢國關注，如有人在海外透過網絡散播投白票訊息，政府能否規管有關行為，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，當局會透過警方要求相應的資訊頻道下架，若涉案人在境外犯事後，在本港出現，當局可將他拘捕及起訴。

另外，工聯會黃國健關注，政府會否立例規管，防止有人在投票期間做出阻礙人投票的行為，如收起長者的身分證不讓他們投票等。鄧忍光表明，若動機是妨礙或阻礙長者投票，即屬違規。



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記者：李淇