【星二代】雪梨女兒徐頴堃懷舊造型拍MV　廖子妤化身幕後為好友一腳踢

▲ 徐頴堃跟余潔滢和張丹蕾為網劇主題曲拍攝MV。

徐少強與雪梨所生的女兒徐頴堃（Erica）近年進軍娛樂圈，Erica早前更參與幕後工作，跟本地年輕製作團隊創作網劇《我在CoverDog的日子》，更找來同公司的余潔滢（Zoe）和張丹蕾（Dana）為其「處女作」演出。日前三人以70年代造型為Zoe填詞的網劇主題曲《戀愛攻防戰》拍攝MV。

雖然Erica於網劇中未有出鏡，專注幕後工作，不過今次的MV拍攝，她終於「現身」，跟Zoe及Dana連同CoverDog成員一起又唱又跳。

她笑說︰「今次是滔她們光才可以上鏡，因為本身套劇冇份演，只做幕後，一齊跳舞唱歌都好好玩。」她還露透特地請了兩個排舞老師即場教她們跳舞︰「有慢舞跟節奏快的舞，舞步都是keep住簡單，最緊要是氣氛開心。我對她們全部都好有信心。」

▲ 余潔滢以70年代造型拍攝MV。

首次為歌曲填詞的Zoe直言為該網劇獻出不少第一次，她說︰「我未試過70年代造型，自己都想電這個髮型，現在流行復古，不過眼捷毛就太大執太誇張。」Dana則說︰「眼捷毛真係好重，隻眼好似愈來愈細咁。」

廖子妤做幕後一腳踢

今次的MV還找來廖子妤（Fish）幫忙，揸機、打燈及場務均見她的蹤影，Fish笑說︰「因為之前跟coverdog合作過拍攝MV，他們就問我來不來幫手。」

▲ 廖子妤當日擔任幕後工作。

▲ 更獲大家送上生日驚喜。

適逢拍攝MV當日，跟Fish的生日相隔幾天，故眾人特地買了蛋糕為她慶祝，當Fish看到生日驚喜時，感動到差點喊。

她表示︰「我差些喊出來，好感動，疫情關係好多朋友都沒得見，沒想過會有這驚喜出現，希望大家跟我一齊玩，明年再跟我慶祝生日。」至於生日願望，她直言︰「希望事業順利，大家身體健康，疫情快完結，我們可以有多點工作。」