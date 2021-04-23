【周末好去處】Facebook 夥本地咖啡室設限定店　品嘗免費咖啡+多個玩味擺設及打卡位

▲ Facebook夥本地咖啡室Bow Coffee舉辦實體活動。(圖片來自We Think Digital HK Facebook專頁)

Facebook聯同加油香港基金與本地咖啡室Bow Coffee合作，即日起至5月29日辦「屏幕內外，你仍是你」－We Think Digital 第一場實體活動，向公眾人士推廣數碼素養，現場設有打卡位，大家假期好去處又多一個地方了。

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Bow Coffee位於灣仔蘭杜街的轉角，與Facebook合作搖身一變成爲期間限定主題店。場內特設展覽提供超過20條關於網絡安全的問題，顧客亦可於互動區域内填寫及分享他們的自身經歷。而咖啡店亦設有不少有關主題的玩味擺設及拍照「打卡位」。

活動期間，親臨咖啡店的顧客有機會免費獲得口罩套等各種小禮物。同時，掃描QR碼觀看Facebook專頁上的影片帖文，讚好該帖文並拍攝螢幕截圖更可獲得折扣優惠。Facebook 亦會於 We Think Digital HK Facebook專頁進行網上調查，受訪者有機會免費獲得Bow Coffee 咖啡一杯。

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責任編輯：張懿慧