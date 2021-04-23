【DSE2021】考生稱試場座位距離遠須分批去洗手間　對有防疫措施感安心

▲ DSE視覺藝術科今日開考。（陳國峰攝）

DSE中學文憑試今日（23日）開考，首日舉行視覺藝術科考試，約於中午12時30分結束。其中50多名視覺藝術科考生，本應在元朗洪水橋天主教崇德英文書院考試，因該校有學生確診，臨時要轉考場，考生要「跨區」到屯門嗇色園主辦可藝中學應試，惟可藝中學距離連環爆疫的屯門友愛邨愛暉樓僅約2分鐘路程。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不過有考生表示，學校的防疫措施令她感安心。張同學說，進入校門要量體溫及交健康申報表，試場內人與人距離很遠，位置疏落，學校亦安排考生分開、分批使用不同洗手間，她形容考生之間亦很小心、避免接觸。至於今早要跨區應試，張同學說擔心會塞車，加上不熟路而特意提早出門。下周一起核心科開考，張同學說已經做好準備，平常都有努力溫習，抱平常心應考，她又說疫情雖減少上實體課時間，但亦令她有更多時間溫習。

▼ 點擊圖片放大 +2

周同學就覺得調動試場對考生沒有好處，一來要跨區、距離很遠，二來新安排的試場同樣靠近出現過確診個案的地方，寧願在原定試場考試。她說，有帶後備口罩，回家後亦會清潔畫具。

陳同學亦說，回家後會立即沖涼及清洗隨身物品。她又說考生距離很遠，「伸直兩隻手都不會碰到對方」，而今日遲了15分鐘開始考試，沒有看到有考生不適。

下周一起核心科目開考，星期一考通識科、星期二考英文卷一及卷二、星期四考中文卷一及卷二。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴