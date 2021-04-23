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【工作犬】海關消防首度合作繁殖工作犬　6隻史賓格生力軍將助清關搜救【多圖】

社會 15:10 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

海關與消防處首次合作繁殖工作犬計劃。(梁偉榮攝)

海關與消防處首次合作繁殖工作犬計劃，選出2隻英國史賓格跳犬，在今年年初一生育出6隻生力軍，6隻幼犬在1歲後將接受正規訓練，之後4隻會加入海關、2隻會投身消防擔任搜救犬。

今次合作繁殖由消防處派出5歲的搜救犬Jack作為公犬，牠來自英國，為消防處服務4年，主力負責山野、坍塌現場協助搜救。海關則派出4歲緝毒犬Casa作為母犬，Casa是來自海關及懲教署早年合作的搜查犬繁殖計劃，同樣服務海關4年。Casa在今年年初一在海關犬隻繁殖中心順利生產6隻健康幼犬「Future」，分別命名為Farris、Uma、Taco、Umi、Raisa及Effie。

即睇6隻可愛活潑工作犬

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海關搜查犬課監督馬少芳表示，6隻幼犬現正接受遊戲為主的基礎訓練，培養社交能力及感官認知，待牠們9個大便會由各部門接手進行正規訓練，因應疫情影響，部門擱置海外購買犬隻和相關訓練工作，故去年開始部門自行繁殖新血。海關會按犬隻情況、特質安排工作崗位，消防則希望訓練2隻成搜救犬。

消防處高級消防隊長羅文傑指，今次是消防首次聯同其他部門繁殖犬隻，獲益良多，又指Jack與Casa初次見面害羞，要由領犬員協助培養感情，最後繁殖計劃順利發展。他提及，近年市民熱衷山野活動，意外亦隨之頻生，希望重點培訓搜救犬在山野搜索失蹤人士的能力。

另外，海關表示，為應付非法槍械、組件流入本港，正積極部署槍械搜查犬訓練，並物色合適犬隻和領犬員預備會開展訓練課程，預料今年年尾前會有第一批槍械搜查犬出勤。

左起：海關搜查犬課監督馬少芳、高級消防隊長羅文傑。(梁偉榮攝)

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記者：蘇文軒

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