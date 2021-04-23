【本地遊】漫步土瓜灣尋電影場景足迹　《英雄本色》Mark哥停車場35年無變

▲ 齊齊去土瓜灣發掘電影場地，舊區總有驚喜！

比起紅磡一帶的發展，土瓜灣可算是處於城市規劃中的邊緣位置。但正因如此，那裏的舊區市貌才得以保存，當中的亮點首推在土瓜灣道與浙江街間的益豐大廈，《變形金剛4》、《信用欺詐師JP︰香港浪漫篇》等都在取景，這次不妨由fb「電影朝聖 Film Pilgrimage」的版主王冠豪（Gary）作導賞，了解這大廈的故事。

土瓜灣其實是Gary的成長區，「70、80年代外公外婆都住這裏，我都經常過來。後來喜歡上電影，發現不少港產片以至荷李活電影都愛在此取景，證明這裏充滿本土特色。」

▲ 這次由電影朝聖 Film Pilgrimage」版主王冠豪（Gary）的介紹土瓜灣區的電影場景。(攝影︰馮柏偉)

呈現舊廈壓迫感

當中的icon相信是這個益豐大廈。此大廈於1972年入伙，昔日原址為生產「金錢版水壼」的「益豐搪瓷公司「廠房」，由A、B、C、D四座的長形大廈組成，每座有8至19個單住，為工業、商業及住宅混合用途的「巨廈」，單位鱗次櫛比，Gary形容「除了拍電影，它還有令人不寒而慄的香港奇案。」

回想這E字形的建築，是將建築面積極限化，以配合70年代龐大的住屋需求，如此密集式的居住環境，也令荷李活製片商覷中，Gary表示,

2014年的《變形金剛4︰殲滅世紀》正在此拍攝。大部分人只知此戲在則魚涌的「怪獸大廈」（海山樓等舊樓群）拍攝，其實導演Michael Bay也在益豐大廈取景，將同樣富壓迫感的舊廈，在天衣無縫的駁景魔法下變成大銀幕中緊湊的決戰段落。但我覺得益豐的故事性更強。

另外，還有徐克在2000年拍的《順流逆順》，「益豐大廈彷彿是土瓜灣的重慶大廈，內裏環境狹窄，格局擠迫，徐克在戲中拍了一場長達十多分鐘的經典槍戰，極富壓迫感。當中一場在天台拍︰天台在港產片中是重要的場景和特色，夕照下在四旁的樓叢間倍感張力。」Gary說。

新一點的，有日本的《信用欺詐師JP︰香港浪漫篇》，Gary表示他在2018年帶電影團到益豐天台朝聖，正遇上一隊正在拍攝的日本劇組，後來才知正是男女主角東出昌大和長澤正美。但值得留意的是，益豐大廈畢竟不是「景點」，入內欣賞打卡之餘，也要保持安寧以免打擾居民們的日常生活！

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80年代香港奇案發生地

益豐大廈四通八達而住客多，人流必然複雜，Gary還提到80、90年代有兩宗香港奇案益豐大廈均牽涉其中，

如80年代天台的水箱藏屍案，5年後疑兇被捕，但經法庭審訊後裁定自衛殺人無罪釋放，事件其後被改篇成電影《重案實錄之水箱藏屍》。還有90年代震驚香港的「屯門色魔」林國偉也曾在益豐大廈犯案，當年被他侵犯的女子多達13人，當中3人被殺，其中1人正在益豐大廈的梯間遇害。

▲ 土瓜灣這間美華工業大廈，其停車場是拍攝《英雄本色》之地，Mark哥落泊地窩藏在此替人抹車，經過35年那些字款還在，也有不少人在此打卡。(攝影︰馮柏偉)

▲ 1986年的《英雄本色》，距今已有35年的光陰。

愛華大廈 消失中的華麗弧度

在益豐大廈徒步走約10分鐘，就到了啟明街及榮光街交界的這楝轉角而弧形的愛華大廈。近年市建局在土瓜灣展開很多的重建發展，鴻福街/銀漢街一帶的舖頭很多已遷出，而這楝愛華大廈在上用已用綠布包著，準備整棟拆除重建，殊為可惜。

Gary說，「以前啟明街有座街市，庶民而熱鬧。但近年隨?市建局規畫重建，這區已有一份落魄凋零之感，反映著時代的變遷。2006年鄭保瑞執導了一套《狗咬狗》，其cult味正好與那份頹廢味結合。另一套就是彭浩翔的《維多利亞壹號》，在此區也取過不少空鏡。」

撰文︰馮柏偉