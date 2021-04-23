【潮物速報】Viktor & Rolf重返成衣界　聯乘Melissa推入門版膠鞋$1,795

▲ Viktor & Roff X Melissa涼鞋，有黑、卡其和圖中的粉綠色可供選擇。（$1,795/攝影：黃建輝）

不少人都說高級時裝品牌有著周期性，5年為一個限期，即是說無論你如何風光都逃不過5年的大熱命運。來自荷蘭的設計師雙人組Viktor & Rolf亦不例外，品牌的成衣系列自2016年結束，事隔6年，成衣系列再次回歸，大家又看看這一次他們如何將成衣市場上的真空期一次過爭取回來。

▲ 近年不少品牌都喜歡找來一些舊衣然後將它改頭換面，今年Viktor & Rolf亦不例外，經他們改造過來的服裝，更是華麗得很，絕對出得廳堂。（連身裙$8,595/攝影：黃建輝）

俗語有說：有名自然有利，荷蘭時裝設計雙人組Viktor & Rolf，成名來自他們的Haute Couture系列。話說1999年，Viktor & Rolf在時裝界平地一聲雷地響起。

當時他倆的Haute Couture系列整場的「花生騷」只找來一位名模Maggie Rizer助陣，出場時如像俄羅斯娃娃般的Maggie幽幽地站在漆黑的旋轉舞台上，接著的是設計師將她身上的服裝一件又一件的緩緩除下，而叫人驚訝的是Maggie身上的服裝多達9件﹗

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這一種層層疊式般的設計，而且每一件都非比尋常，令當時的Viktor & Rolf打響了名堂來，及後在2013年分別在巴黎和米蘭開設專門店，但看似風光的表面，原來設計師兩人均認為成衣產業這回事急速得令他們喘不過氣來，與其創意被榨取得一乾二淨，倒不如回流初心於當日令他們成名的Haute Couture身上。

於是集團CEO Renzo Rosso於2015年一聲令下，成衣系列隨即煙消雲散，不過，估不到的是事隔6年，Viktor & Rolf的成衣系列終於回歸。

這一個名為Tulle的春夏系列，與其說是品牌的華麗回歸之作，倒不如說他們向新意念出發，而且更略盡環保的責任。

他們找來不少vintage tee和衞衣，例如將兩件tee重新拆解縫合，在縫合的過程中加入喱士、刺繡和印花，讓一件平平無奇的tee一躍成為設計師的心血結晶。此外，在其他恤衫和裙子裏加入大量由喱士和雪紡製造的ruffles，令服裝線條加大，營造出今天在其他高級時裝品牌成衣系列上買少見少的奢華和華麗感，為這雙人組的成衣系列重新打響頭炮。

產品查詢：Swank（2868 6990）

記者：何偉雄