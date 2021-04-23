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【5,000元消費券】WeChat Pay HK擬推優惠　7月前訂閱資訊可享10元電子現金券

社會 15:30 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

WeChat Pay HK擬針對5,000元消費券推出優惠，用戶7月前訂閱資訊可享10元電子現金券。（WeChat Pay HK提供圖片）

港府甄選了4家支付工具營辦商，包括八達通﹑Alipay HK（支付寶香港）﹑Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，協助向每名合資格市民發放5,000元的電子消費券。WeChat Pay HK擬回饋用戶及商戶，7月前訂閱有關消費券的資訊，可獲10元電子現金券；中小商戶亦可透過免費入駐成為WeChat Pay HK商戶，兼享首年0元手續費優惠。

WeChat Pay HK表示，為鼓勵大家提前開通電子錢包、接收有關消費券的第一手資訊，率先推出的「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，用戶在4月11日至6月推廣期內，只須進入活動頁面填寫手提電話號碼並完成驗證，即可成功訂閱與政府消費券有關的資訊服務，並獲得10元電子現金券；成功訂閱的用戶以後便可透過SMS獲取後續登記的通知。

點撃圖片即睇如何訂閱WeChat Pay HK有關電子消費券的資訊：

    點擊圖片放大
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WeChat Pay HK透露，正密鑼緊鼓與不同商戶研究推出與消費券相關的驚喜優惠，更落實會不惜工本，為選擇以WeChat Pay HK 領取消費券的用戶加碼送上額外電子現金券，詳情稍後公布。

WeChat Pay HK續指，平台現時覆蓋全港線上線下超過9萬間本地商戶，去年為中小商戶度身訂造一站式收款解決方案「WeChat Pay HK收錢碼」，支援商戶以微信小程式快速接入WeChat Pay HK並使用二維碼收取以港幣付款的交易， 至於手續費方面，商戶全部享有「小商戶手續費優惠支援政策」，入駐首年，每月交易額於5萬元以內不收取手續費，有關優惠繼續適用於消費券計劃期間，稍後亦將會為商戶推出加碼優惠。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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