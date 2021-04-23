【新冠肺炎】醫管局指再多9人康復出院　5人情況危殆或嚴重

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（23日）新增9宗確診個案，包括8宗輸入個案及1宗為源頭不明感染本地個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會交代疫情。

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庾慧玲指出，截至今日早上9時，過去24小時再多9名病人出院，至今共有11,324名確診或疑似病人康復出院；現時共有154名確診病人分別於16間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；留醫患者中，有3人情況危殆，2人情況嚴重，其餘149人情況穩定。目前公立醫院已啟用653間負壓病房，合共1,196張負壓病床，使用分別率為67.1%及55.9%。

庾慧玲續指，當局現時的個人防護裝備尚餘6個月用量，包括有外科口罩量為1億300萬個、N95呼吸器890萬個、保護衣2120萬件、面罩880萬個。

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記者：曾卓鋒