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沙田13歳穿運動服女童放學遭人企圖強姦　警方土瓜灣拘42歲涉案無業漢

社會 16:00 2021/04/23

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沙田13歳穿運動服女童放學遭人企圖強姦。

前日(21日)沙田新翠邨一名13歲女童放學回家時，被一名男子企圖強姦，女童後來逃脫跑回住所並報警。警方昨日（23日）在土瓜灣以「企圖強姦」罪拘捕一名42歲男子，目前正被扣查。 

沙田警區刑事調查隊第五隊主管林雅詩簡講述案情指，前日女童身穿學校體育服放學，準備返回新翠邨住所時，被該名被捕男子尾隨，到後樓梯附近企圖強姦但不果，女童大驚下跑回住所報警。

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經調查後警方鎖定涉案男子，於昨午在土瓜灣益豐大廈作出拘捕行動，初步調查發現被捕男子無業，與女童不相識，他當日到沙田探望親友，相信他是在街上隨機找目標，正調查有否其他受害者。據悉疑犯身材1.7米高，頭頂後方扎辮，因有親戚與受害女童居住同一座大廈，所以疑犯知悉大廈密碼能夠進出。

警方呼籲目擊案件或遭遇類似經歷的市民，可向沙田警區刑事調查隊第五隊聯絡，並提醒家長照顧好年幼子女，避免他們單獨外出。

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記者：蘇文軒、曾秋文

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