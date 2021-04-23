【抗癌鬥士】不煙不酒壯健地盤工患極惡腦癌　無顯著病徵腫瘤大如乒乓球

▲ 朱先生任職地盤，不煙不酒、早睡早起，卻不幸患上膠質母細胞瘤，是極惡的腦癌。

膠質母細胞瘤，在腦癌類別中最是兇惡，它變化多端、生長快速，往往進行手術時無法清除殆盡。

病人除接受手術切除、電療及化療傳統療法外，近年更有腫瘤電場治療，以特定頻率的交變電場，干擾癌細胞分裂及生長，為患者燃點希望。

朱先生今年59歲，身形高大加上頭頂上貼滿了膠布，引起途人注視。其實他是膠質母細胞瘤患者，幾乎要24小時進行腫瘤電場治療，通過貼在皮膚上的電極貼傳遞至腫瘤位置，抑制手術切除下的剩餘腫瘤繼續生長。

病前他任職地盤，不煙不酒、早睡早起，不明白為何患上膠質母細胞瘤。於2019年10月尾發現，事發當日他毫無記憶，要由太太講述。朱太憶記：「他有一日感到不適去看醫生，狀似一般感冒，服藥後在家休息，起來時曾跌了一跤，也不以為意，再睡一回醒來，行動一枴一枴，神情有異，馬上送往急症室。」

▲ 朱先生現在閒時在家踱步做運動、與太太到街市買餸，抱有信心可戰勝疾病。（黃建輝攝）

腫瘤大如乒乓球

因懷疑朱先生中風，在醫院照磁力共振，豈料發現腦內有一巨大腫瘤。兩日後急需開刀，手術進行十多小時。其後證實他患上膠質母細胞瘤，體質大如乒乓球。朱先生說：「我睇張片，相關位置白色一撻，見腫瘤都好大。」在腦中央開刀切除腫瘤，拆綫時要把40多口縫傷口的釘移除，可見傷口之大，術口他也遺留一道長長疤痕。留醫了一個多月出院，與此同時需受電療及化療。

由於他的腫瘤巨大，又黏着附近腦部神經綫，切除手術未能把所有腫瘤組織清除，去年2月於是採用腫瘤電場治療。 喜訊是效果不錯，上次覆診已見腫瘤縮小。

腫瘤電場治療的原理是，運用特定頻率的交變電場，通過貼在皮膚上的電極貼傳遞至病灶位置，電場會干擾癌細胞的分裂，從而控制其生長。朱先生現時會把腫瘤電場儀器全天候帶在身，除洗澡的短時間，幾乎是24小時運作。因電極貼緊貼頭部，須隔兩至3日更換。電極片必須緊貼皮膚，如頭髮稍長長就要剃掉再緊貼，以免影響效果。

▲ 朱先生除洗澡外全日接受腫瘤電場治療，隔兩至3日更換電極片。（黃建輝攝）

▲ 膠質母細胞瘤如已影響相關位置，或有手腳不協調、癲癎等蛛絲馬迹。（iStock）

期望新療法延續生命

由壯健漢子身份驟變病人，他坦言轉變很大。「有如此大的腫瘤，當然唔鍾意，但都無辦法。病後記性差了，腳初時也行得不好，會一枴一枴，現在則回復手術前行動自由。有時外出與友人吃飯，他們見到我的模樣，都說：不像如此大件事。」

膠質母細胞瘤是腦癌一種，朱先生無患癌的家族史，對膠質母細胞瘤更是毫無認識，只從醫生口中得知是極惡又易復發的腫瘤。醫生說這病屬嚴重，易復發，影響存活期，餘下壽命約16個月，採用腫瘤電場治療有望可延至25個月，當然要一試。

「很不好彩腫瘤長在腦部，不如肝等其他器官可移植，心中寄望醫學進步，只希望腫瘤電場治療幫得幾多得幾多。」

惡名昭彰的腦腫瘤

膠質母細胞瘤（Glioblastoma Multiforme，簡稱GBM）是原發性腦腫瘤其中一種，屬於惡名昭彰的第四期惡性腦癌。發現膠質瘤已有150多年歷史，但至今仍有找出它的病發確實原因，較大可能性是病人受高劑量的輻射照射。腦神經外科專科醫生黃旭榮指出，醫學界認為大部分是基因突變引發，少部分是長時間在化學物品的環境下工作，如油站、輪胎、塑膠及化學品等相關行業，有機會增加病發率。

膠質母細胞瘤又稱多形膠質母細胞瘤，顧名思義它變化多端，生長範圍廣闊以及形狀不規則，如呈蝴蝶形的腫瘤。它生長在腦部中樞神經位置，大腦、小腦及腦脊髓均可見其蹤，大部分長於大腦位置。

▲ 腦神經外科專科醫生黃旭榮指出，膠質母細胞瘤生長快速，沿着神經綫而生，腫瘤巨大至可佔據半個腦部。（被訪者提供）

膠質母細胞瘤生長十分快速，有高度入侵性，黃醫生指盡管病人接受治療但復發率頗高，對各盡治療包括手術、電療和化療反應均一般。此外，此病存活率低，如無進行任何治療，病人生存時間僅三、四個月，而進行手術、電療和化療的三管齊下的系統治療，平均生存率為15個月。

誤以為中風的徵狀

如腫瘤不是太多或無影響到身體功能，可以無顯著病徵。如身體出現徵狀，可分為3種情況：

1.當腫瘤長至一定體積，腦壓升高而產生壓迫徵狀，最普遍會出現頭痛。

2.當腦壓上升，視物會矇矓、有作嘔作悶之感。頭痛持續，在睡覺及早上起床時，頭痛更厲害。另外，因應腫瘤長在哪一位置，影響該功能區域，如手部麻痺無力、郁動有困難；如腫瘤長在腦部語言區，說話口齒不清，有機會令人誤以為中風。

3.因腫瘤生長快速，會出現腦水腫，影響病人的精神及認知狀態有衰退迹象，典型情況是記憶變差、生活混亂，有患者連日夜也無法分清。

要確診膠質母細胞瘤，磁力共振是一個重要檢查，可知悉腦腫瘤的生長位置、面積與影響範圍，以決定下一步的治療方向。

膠質母細胞瘤傳統治療方法是結合神經外科、手術、電療、化療，手術的目的是盡量減壓，並把腫瘤盡量清除，但為保留腦部功能，施行手術時往往有很大限制，未必能把腫瘤完全清除。黃醫生說：「據統計，如能將腫瘤95%清除，對預後的治療有好處。但要做到95%並不容易，有腫瘤組織剩下，所以必須盡快進行電療及化療。」一般是電療30次、化療半年。

▲ 膠質母細胞瘤任何年紀都可患上，成年人較多，50歲至65歲為高發年齡，至於年輕患者，3至12歲是另一高峰期。（iStock）

腫瘤電場治療

科技進步，近年有腫瘤電場治療（TTFields）對治膠質母細胞瘤，可進一步控制腫瘤並延長存活期。「是傳統治療外的輔助做法，病人進行化療期間，可同時進行此療法，好處是由於非入侵性治療，也無藥物副作用，透過交流電場，根據腫瘤位置產生電磁，干擾腫瘤細胞分裂，控制其生長速度，甚至對腫瘤細胞進行破壞。」此療法臨床研究數據理想，手術、電療和化療的治療中位數為15、16個月，加上電場治療，可增至22個月的存活率，對病人是頗大鼓舞。

黃醫生指，腫瘤電場治療無大副作用，只是要長期在頭顱上貼上電極，或會對病人皮膚產生痕癢敏感，要達到好效果，病人起碼要戴18小時或以上。

記者：周美好