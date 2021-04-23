【捐血救人】定期捐血可降患癌機率助人自助　醫生：一次捐血可救3人性命

▲ 定期捐血，可降患癌機率助人自助。

捐血者往往是人口中較健康的一群。每次去捐血都要先填好問卷，手指血紅素側試合格，再通過護士評估，証明健康狀況良好才可捐血。

定期捐血，能減低患癌機率。因為血液內的鐵質若過高的話，會對身體不好。譬如血鐵沉積症的患者肝癌的風險非常高。定期捐血可以安全地減低血液內的鐵質。美國西岸的二十年的臨床數據顯示，捐血者如果後來發現患癌，他們的存活率也會較非捐血者為高。

並不一定是醫護人員才可拯救生命。你的血液可以幫助意外受傷，患癌而至內出血的人士，也能令長期貧血者得益。

在Covid的影響下，捐血人數大減。健康的你，是時候挺身而出，救回三個人的性命。而每次捐血也可免費量度血壓和心跳。最近我也獲得免費Covid血液抗體測試。定期捐血利他也能利己，心情靚就自然活得快樂自在。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「捐血，一個健康的決定」