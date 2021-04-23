【襲警開審】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍銀行家否認襲警開審

▲ 被告Samuel Phillip Bickett否認襲警罪開審。（林欣樂攝）

2019年12月初，1名休班警疑在銅鑼灣港鐵站制服1名跳閘青年時，1名36歲美籍銀行家涉在爭論期間襲擊休班警，他早前否認襲警罪，案件今（23日）於東區裁判法院開審。當日疑受襲的警員供稱，跳閘男逃脫後，有人在港鐵站內爭論，被告搶其警棍，爭持期間將他拉倒在地，跪在其胸口及用腳踩其腹部。

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）被控1項襲擊警務人員及1項作為交替控罪的普通襲擊罪。控罪指他於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。

案件今開審，當日疑受襲的警員俞樹生供稱，案發當日他乘搭港鐵往香港仔水警基地上班途中，出閘時看見1名年約20至30歲的男子跳出閘機，俞認為他違反《港鐵附例》，故拍對方膊頭問及為何跳閘，但對方沒有理會，繼續向前跑。俞指從後攬著對方，但對方掙脫了。俞追著跳閘青年上扶手電梯，至電梯頂時，看見一名市民正幫忙控制青年，兩人合力推青年到牆邊。

俞續供稱，當時指責青年沒有付款及跳閘，青年掙扎及推俞的胸口，欲擺脫其控制。俞遂從腰間取出警棍，並用警棍擋住青年，將對方拉近自己，並成功制服，但突然感覺到後面有人施襲，轉頭後便看見一名頭戴鴨嘴貓的外籍男子，跳閘青年隨即逃離現場，跑到地面後消失人群中。

俞供稱返回站內後，看見該幫忙的市民與該外籍男子在爭論，俞以英語問男子在做甚麼，男子則問「Are you Popo? （你是警察嗎？）」俞最初否認，被告再問同一問題，俞想一想後，發現對方可能在問他是否警察，最後答「yes（是）」。

俞續稱，在場還有另1名身穿藍色上衣的外籍男子，對方槍其手中警棍，兩人在欄杆附近爭持，對方大力拉他往欄杆，他跌倒在地，面部朝天，對方左腳跪在其胸口，用手打其面部2至3下。對方用英語問他是否警察，俞當時承認，但被對方以左腳踩著腹部。

俞指，在場有其他人圍觀，有人鬧他「死黑警」，要求他出示委任證等，他最初因為正搶奪警棍而無法出示證件，但後來亦有出示。其後有其他警員到場，並將被告帶返警署調查。俞於庭上認出被告便是當日身穿藍色上衣的外籍男子，而坐在被告席的Samuel Phillip Bickett則向俞揮手回應。

俞稱事後左面有腫、肩膊有痛楚，大腿亦在被告拉他時撞欄受傷，最終獲醫生批准放病假一天。案件今（23日）午續審。

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記者：林欣樂