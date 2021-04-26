【減肥大作戰】Coffee林芊妤分享減肥飲食陷阱　10種食品或愈吃愈肥

▲ Coffee林芊妤分享減肥飲食陷阱，10種食品或愈吃愈肥。

瘦身是大部份女性的終身事業。瑜伽達人林芊妤（Coffee）擁有令不少女生羨慕的身形，經常在網上拍片教大家運動修身。Coffee表示，要改善身形，也需改變飲食習慣，吃得健康些。惟她表示，自看懂食物標籤後，部份看似健康的食品未必健康，因可能暗藏高糖高鈉高脂的飲食陷阱。早前她拍片分享心得，指出其中10個容易致肥的陷阱。

▲ Coffee身體柔軟度甚高（圖片來源：「林芊妤 Coffee Lam」instagram）

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10個致肥陷阱

Coffee在其YouTube頻道提醒大家，減肥時要小心進食以下食物，避免致肥陷阱：

第1至5位：

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第6至10位

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減肥熱量過低易頭暈 適量澱粉質有助持續減磅

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時表示，若跟餐單減肥，要注意勿熱量過低，否則會引致疲倦、頭暈、血糖不穩 、工作能力及專注能力下降等問題。另外她提醒，如果身體較容易缺乏優質脂肪酸、奧米加三脂肪酸、維他命 B雜、鐵質、鈣質等元素，可能導致營養不良。長期下去，會導致免疫力下降、經期流量減少、面色蒼白、手腳冰冷、脫髮、皮膚乾燥暗啞。減肥要戒澱粉質？Gloria指，減肥要進食適量澱粉質，因為除了較為裹腹，亦有助減低死亡率，以及減少體重反彈的機會。另外一份外國研究指出，進食適量澱粉質有助持續減磅，相反，戒吃澱粉質人士的體重會在6個月後漸漸回升。

她解釋，攝取較少澱粉質，雖然會令身體燃燒肌肉的醣原，但同時醣原伴隨的水分也會一起流失。減肥初期，攝取較少澱粉質，會導致身體水分流失，體重好像快速下降。由於蛋白質和熱量過低，以致身體肌肉流失，體重也像快速下降，「肌肉有助燃燒脂肪，日後減慢身體燃燒脂肪的速度，恢復正常飲食後體重會極速反彈。」

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責任編輯：羅嘉欣