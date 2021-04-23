【初步確診】完成隔離檢疫菲傭再驗出N501Y　曾住西營盤華美達酒店

▲ 一名菲傭初步確診疑帶變種病毒，曾在社區活動。

本港新冠肺炎疫情仍未止，今（23日）新增9宗確診個案，包括8宗輸入個案及1宗為源頭不明感染本地個案，另有數宗初步確診，包括2宗本地源頭不明個案；衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生出席下午記者會，交代最新疫情。

其中一宗為3月27日乘5J272由菲律賓到港外傭，CT值約30，一直無病徵，4月22日作檢測後確診，3月27至4月16日於華美達酒店隔離，其後到僱主堅地道8號的家與1至2位外傭同住，她4月19日去中環萬邦行做身體檢查，同日去過入境處8樓，及去過皇后大道中176號錦安大廈僱傭公司參加簡介會，有數名職員負責講解，相關地方須強制檢測。

張竹君指，驗出該名外傭感染變種病毒Ｎ501Y，發現她居住華美達酒店時，鄰近房間有一家3口早前已染疫，與該名菲傭有4日重疊，其中2人均驗出N501Y，另一人樣本不足，其後該家人搬到另一層，張竹君稱擔心是相關個案，故謹慎起見，會要求該4日中，與他們同住一層的人士均須檢疫。張稱，N501Y傳播力特別強，故不能掉以輕心，追蹤上要做得更多。

疫苗氣泡防疫策略：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映，生智慧齒需要「開刀」的原因，即看：

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文