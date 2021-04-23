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【贏在起跑線】家長擬為3月大兒子報班學踢波　網民爆笑︰搵到香港美斯

育兒經 17:33 2021/04/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有家長向足球學校查詢想為3個月大兒子報讀足球班，被網民嘲笑「未學行先學踢波」。

新一代家長期望孩子「贏在起跑線」，最近有家長希望兒子一出世就跑出！英超球會利物浦在香港有開辦足球學校，近日推出「足球體驗班」報名宣傳，有家長在足球學校的專頁上查詢，3個月大的兒子能否報名參加，引起網民譁然！

「利物浦國際足球學校—香港」facebook專頁刊登一則「足球體驗班」招收學員的帖文，有家長竟留言查詢︰「我個仔得三個月ok？」足球學校專頁的負責人回覆稱，參加足球課程必須年滿3歲。

足球學校回覆該名定長稱，報班須年滿3歲。（facebook截圖）

帖文令大批網民爆笑，並紛紛轉發嘲笑︰「未學行，先學踢波？」有網民又認為，如果3個月大真的可以踢波，要恭喜利物浦覓得「香港美斯」，香港出產了一名天才球員，拯救香港足球，連「美斯都要跪喺度」！

點擊圖片即睇網民精警留言︰

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利物浦國際足球學校於2018年在香港開校，主要為3至16歲小朋友提供足球訓練課程，除了本地資深足球教練執教之外，學校亦會邀請英國利物浦足球學校的教練來港親授，故近年深受香港家長歡迎。

現時該校設有「足球基礎課程」及「足球體驗班」等，前者適合3至16歲報讀，後者則招收3至12歲。

同場加映︰徐榮父子專訪

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責任編輯︰王明芳

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